Europa League, ottavi di finale: dove vedere le partite del 16 marzo in tv e streaming

Nella giornata di giovedì 16 marzo si giocheranno le gare valevoli per il ritorno degli ottavi di finale dell'edizione 2022/2023 dell'Europa League. Quattro gare (Feyenoord-Shakhtar Donetsk, Betis-Manchester United, Fenerbahce-Siviglia e Friburgo-Juventus, match in cui i bianconeri di Massimiliano Allegri tenteranno di difendere l'1-0 conquistato all'Allianz Stadium all'andata) si giocheranno alle 18.45, altre quattro (Ferencvaros-Bayer Leverkusen, Union St.Gilloise-Union Berlino, Arsenal-Sporting Lisbona e Real Sociedad-Roma, match in cui i giallorossi partiranno forti del successo per 2-0 dell'andata) alle 21.

Europa League, ottavi di finale: i risultati delle partite di andata

Sporting Lisbona-Arsenal 2-2

Union Berlino-Union St.Gilloise 3-3

Bayer Leverkusen-Ferencvaros 2-0

Roma-Real Sociedad 2-0

Shakhtar Donetsk-Feyenoord 1-1

Manchester United-Betis 4-1

Juventus-Friburgo 1-0

Siviglia-Fenerbahce 2-0

Di seguito dove vedere le partite di Europa League del 16 marzo, valevoli per il ritorno degli ottavi di finale: