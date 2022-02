Europa League, il sorteggio degli ottavi di finale: per l'Atalanta c'è il Leverkusen

L’eliminazione del Napoli e della Lazio nel confronto incrociato “Penisola Iberica-Penisola Italiana” per mano di Barcellona e Porto ha ridotto ai minimi termini la presenza tricolore nella fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. Resta l’Atalanta, che si è agevolmente liberata dell’Olympiakos nei play-off valevoli per l’ingresso negli ottavi ed ora si giocherà l’accesso nelle prime otto della competizione (ed anche il bonus qualificazione messo in palio dall’UEFA, di poco inferiore ai due milioni di euro) contro il Bayer Leverkusen, attualmente terza in Bundesliga, dietro Bayern e Borussia Dortmund. I tedeschi erano nel'urna delle teste di serie grazie al primo posto nella Pool G centrato mettendo in fila Betis Siviglia, Celtic e Ferencvaros, perdendo solo l'ultimo match in Ungheria nella giornata conclusiva ininfluente ai fini della qualificazione come migliore del gruppo.

Questo il quadro completo degli incontri deciso dal sorteggio di Nyon, che ha raggruppato le vincitrici dei Gironi Eliminatori (teste di serie) e le formazioni che hanno superato ieri il doppio confronto di spareggio (disputato tra le seconde classificate delle Pool di Europa League e le terze dei gruppi di Champions). Per regolamento, negli ottavi non sono previste sfide tra squadre della stessa nazione:



Rangers Glasgow - Stella Rossa Belgrado

Braga - Monaco

Porto - Olympique Lione

Atalanta - Bayer Leverkusen

Siviglia - West Ham United

Barcellona - Galatasaray

Real Betis - Eintracht Francoforte

Lipsia - Spartak Mosca

Le “teste di serie” disputeranno la partita di ritorno in casa, con l'unica eccezione rappresentata dallo Spartak Mosca che, vista la situazione attualmente presente nell'Est Europeo con il conflitto tra Russia e Ucraina, giocherà il return-match in campo neutro. Come nelle altre competizioni Uefa non è più valida la regola del gol in trasferta. Le gare di andata degli ottavi di finale si disputeranno giovedì 10 marzo, le partite di ritorno sono in programma una settimana più tardi, giovedì 17 marzo. Atto conclusivo della competizione, per succedere nell’albo d’oro al Villareal che si impose nella scorsa edizione, già schedulato il 18 maggio con la finale allo Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia, in Spagna.