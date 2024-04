Europa League, dove vedere le partite di giovedì 11 aprile in tv e streaming

Si giocheranno giovedì 11 aprile alle 21 le partite di andata dei quarti di finale dell'Europa League 2023/2024. In programma, nel dettaglio, Liverpool-Atalanta, Benfica-Marsiglia, Milan-Roma e Bayer Leverkusen-West Ham. Le gare di ritorno, invece, si disputeranno giovedì 18 aprile. Ben tre, quindi, le squadre della serie A ancora in corsa, con il Milan che ha fatto accesso al torneo dopo la retrocessione dalla Champions League, competizione nella quale ha chiuso al terzo posto la fase a gironi. Il nostro campionato avrà inoltre almeno una rappresentante in semifinale, dato che i rossoneri affronteranno la Roma rivitalizzata dalla cura De Rossi in un derby italiano che promette scintille. Le semifinali, poi, si giocheranno tra il 2 (partite di andata) ed il 9 maggio (partite di ritorno).

Dove vedere le partite di giovedì 11 aprile in tv e streaming

Di seguito dove vedere le partite di andata dei quarti di finale di Europa League in tv e streaming in programma giovedì 11 aprile: