Europa League, dove vedere le partite di giovedì 7 marzo in tv e streaming

Eccezion fatta per Sporting Lisbona-Atalanta, in programma mercoledì 6 alle 18.45, si giocheranno giovedì 7 marzo le partite di andata degli ottavi di finale dell'Europa League 2023/2024, a cui prenderanno parte le vincitrici dei playoff e le formazioni che hanno chiuso al primo posto la fase a gironi. Alle 18.45 scenderanno in campo Roma-Brighton, Sparta Praga-Liverpool e Qarabag-Bayer Leverkusen, mentre alle 21 sarà la volta di Milan-Slavia Praga, Friburgo-West Ham, Benfica-Glasgow Rangers e Olympique Marsiglia-Villarreal. Le gare di ritorno, invece, si disputeranno giovedì 14 marzo.

Dove vedere le partite di giovedì 7 marzo in tv e streaming

Di seguito dove vedere le partite di andata degli ottavi di finale di Europa League in tv e streaming (Sporting Lisbona-Atalanta, come detto, si giocherà mercoledì 6 e sarà trasmessa su Dazn e Sky):