Europa League, le favorite alla vittoria finale dopo i quarti: le quote dei bookmakers

Bayer Leverkusen, Juventus, Roma e Siviglia. Queste le quattro formazioni ancora in corsa nell'edizione 2022/2023 dell'Europa League. Tedeschi, bianconeri, giallorossi e spagnoli, ai quarti, hanno avuto rispettivamente la meglio su Royale Union, Sporting Lisbona, Feyenoord e Manchester United. Nelle semifinali (andata l'11 maggio, ritorno il 18 maggio) si giocheranno adesso Roma-Bayer Leverkusen e Juventus-Siviglia.

Favorita alla vittoria finale del torneo, secondo i bookmakers, è la formazione di Massimiliano Allegri, la cui quota, per le agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin ed Eurobet) si attesta sul 2,75. Alle spalle dei bianconeri troviamo Bayer Leverkusen e Roma, le cui quote sono pressoché appaiate:; tra 3,50 e 4 quella dei tedeschi, tra 3,85 e 4 quella dei giallorossi. Qualche probabilità in meno, invece, per il Siviglia: il trionfo degli spagnoli è quotato tra 4,50 e 5,25.

Vincente Europa League, le quote Snai

Juventus 2,75

Bayer Leverkusen 4

Roma 4

Siviglia 5,25

Vincente Europa League, le quote Bwin

Juventus 2,75

Bayer Leverkusen 3,50

Roma 4

Siviglia 4,50

Vincente Europa League, le quote Eurobet