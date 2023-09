Europa League, le avversarie della Roma nel Girone G: Servette

Nato nel 1890, con il nome ricavato dall’omonimo distretto di Ginevra, il Servette costituisce una delle realtà storicamente di punta del calcio svizzero, cosa testimoniata dai 17 scudetti conquistati – a cui vanno aggiunte sette Coppe nazionali – che la collocano sul gradino più basso del podio (dietro Basilea e Grasshoppper) nella classifica delle società con il maggior numero di titoli elvetici vinti. Dopo aver riempito la bacheca nella prima parte del secolo scorso, il club granata ha accusato una flessione per poi tornare a ottimi livelli di competitività da metà anni ‘70 in poi, partecipando più volte alle competizioni europee. Risale peraltro alla Coppa delle Coppe 1978/79 il miglior risultato nel palcoscenico continentale, quando il cammino del Servette si fermò alle porte della semifinale, eliminato nei quarti dal Fortuna Dusseldorf con due pareggi (all’epoca vigeva ancora la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta).

La società balzò anche agli onori della cronaca per l’ingaggio nel 1989 dall’Inter di Karl-Heinz Rummenigge, approdato a Ginevra per chiudere la sua carriera, nel posto dove invece una decina d’anni più tardi cominciò quella di Oliver Neuville (un secondo ed un terzo posto con la Germania ai mondiali del 2002 e del 2006), mentre a metà degli anni ‘90 sulla panchina granata si accomodò uno dei monumenti del calcio internazionale come Vujadin Boskov, reduce dagli anni nella Serie A italiana. Il momento più buio della sua storia è invece targato 2005, con il fallimento e la ripartenza dalla terza serie. Con il ritorno nella Super League, avvenuto nel 2019, hanno ripreso forma anche alcuni piazzamenti di rilievo, come il terzo posto nel massimo campionato 2020/2021 ed il secondo dodici mesi dopo, nell’anno che visto il Servette arrivare anche in semifinale nella coppa nazionale.

Il tecnico della formazione granata, René Weiler, ingaggiato in estate e tornato in sella dopo la prematura conclusione della sua avventura giapponese ai Kashima Antlers, schiera la formazione granata con un rigido 4-4-2. Le colonne difensive sono il ventiseienne transalpino Yoan Severin, cresciuto nelle giovanili della Juventus con cui ha partecipato anche alla Youth League, e l’esperto Steve Rouiller, alla sua sesta stagione nel club. A centrocampo uno degli irrinunciabili è il francese Timothé Cognat, venticinquenne play scuola Lione, squadra di Ligue 1 in cui è transitato anche il capitano Jérémy Frick, che difende la porta degli elvetici ormai da otto campionati. In avanti, è soprattutto l’ivoriano Chris Bedia a finalizzare la manovra: classe 1996, con diverse convocazioni nelle selezioni giovanili della Costa d’Avorio, ha cominciato l’annata 2023/2024 segnando a raffica, destinato pertanto ad eguagliare il suo personal best di gol realizzati, che ammonta a dodici centri e risale alla scorsa stagione.