Europa League, le avversarie della Roma nel Girone G: Sheriff Tiraspol

L’operazione “prima vittoria” è slittata a dopo la pausa per le nazionali. Ma oltre al campionato, la seconda metà di settembre coinciderà anche con il primo impegno europeo per la Roma, nel complesso agevolata da un sorteggio che l’ha vista terminare in una Pool G insieme allo Slavia Paraga vincitore dell’ultimo campionato ceco, al Servette vicecampione svizzero ed allo Sheriff Tiraspol, il club più titolato della Moldavia. E proprio contro la squadra domiciliata nella città capoluogo della regione della Transnistria che i giallorossi cominceranno il loro percorso continentale, sfidando in trasferta le “Vespe” arrivate alle venticinquesima partecipazione consecutiva alle competizioni europee.

Quello dello Sheriff nella Divizia Na?ional? (la massima espressione del calcio moldavo) è un autentico dominio cominciato all’inizio del nuovo millennio: solo in due occasioni, nei campionati 2010/2011 e 2014/2015, i gialloneri non sono infatti riusciti a cucirsi sul petto lo scudetto, accumulando contestualmente anche dodici coppe nazionali e sette supercoppe. Decisamente più avaro di soddisfazioni il percorso nelle varie rassegne continentali, dove la formazione di Tiraspol è riuscita comunque a togliersi una piccola grande soddisfazione. Nella Champions League 2021/2022 non solo arrivò per la prima volta la qualificazione alla fase a gironi – estromettendo dalla competizione nei preliminari la Stella Rossa Belgrado e la Dinamo Zagabria – ma anche la vittoria nella Pool D contro lo Shakhtar Donetsk e quella clamorosa al Bernabeu contro il Real, insufficienti però a regalare il passaggio agli ottavi di finale.

A guidare lo Sheriff, l’italiano Roberto Bordin che ha assunto nuovamente l’incarico di timoniere dei gialloneri dopo l’esperienza sulla panchina della nazionale moldava. La squadra che ha cominciato la stagione 2023/2024 ha una forte connotazione africana, visto che oltre la metà dei giocatori in organico proviene proprio dal continente nero. La difesa ha come pilastro centrale il camerunense Gaby Kiki, con alle spalle una lunga militanza nel campionato bielorusso, mentre il centrocampo poggia sul giovane nigeriano Peter Ademo (in prestito dai lituani del DFK Dainava) e sul marocchino Amine Talal, fascia di capitano al braccio e un passato nella serie B francese in Corsica col Bastia. In avanti, sul versante sinistro la fantasia del brasiliano naturalizzato moldavo Luvannor, mentre come riferimenti centrali ci sono sia il nigeriano Ankeye (giunto dal campionato tunisino) che il guineano Momo Yansane.