Europa League, semifinali di andata: dove vedere le partite in tv e streaming

Si giocheranno giovedì 2 maggio alle 21 le partite di andata delle semifinali dell'edizione 2023/2024 di Europa League. In programma, nel dettaglio, Olympique Marsiglia-Atalanta e Roma-Bayer Leverkusen. Le gare di ritorno si disputeranno poi giovedì 9 maggio, mentre la finalissima è in programma il 22 maggio. Il nostro calcio spera ovviamente in un ultimo atto tutto italiano, con l'Atalanta che sogna la seconda finale stagionale dopo quella di Coppa Italia (avversaria la Juventus) e la Roma, capace di eliminare il Milan ai quarti, che vorrà staccare il pass per poi cercare di riscattare il ko ai rigori con il Siviglia della passata edizione.

Europa League, i risultati dei quarti di finale

Questi i risultati delle partite dei quarti di finale:

Liverpool-Atalanta 0-3; 1-0

Benfica-Marsiglia 2-1; 0-1 (2-4 ai rigori)

Milan-Roma 0-1; 1-2

Bayer Leverkusen-West Ham 2-0; 1-1

Dove vedere le partite di giovedì 2 maggio in tv e streaming

Di seguito dove vedere le partite di andata delle semifinali di Europa League in tv e streaming in programma giovedì 2 maggio: