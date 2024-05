Europa League, semifinali di ritorno: dove vedere le partite in tv e streaming

Si giocheranno giovedì 9 maggio alle 21 le partite di ritorno delle semifinali dell'edizione 2023/2024 di Europa League. In programma, nel dettaglio, Bayer Leverkusen-Roma e Atalanta-Marsiglia. I tedeschi, nella gara di andata, hanno avuto la meglio sui giallorossi all'Olimpico per 0-2 grazie alle reti di Wirtz ed Andrich, mentre il primo round della sfida tra bergamaschi e francesi è terminato sul punteggio di 1-1 (in gol Scamacca per la Dea e Mbemba per gli uomini di Gasset). Situazione quindi complicata per la formazione di Daniele De Rossi, costretta ad un'impresa in Germania per conquistare la qualificazione. Tutto ancora da giocare, invece, per i bergamaschi, che sognano la seconda finale stagionale dopo quella di Coppa Italia, dove affronteranno la Juventus. Le due formazioni che staccheranno il pass si affronteranno poi il 22 maggio nella finalissima di Dublino.

Europa League, i risultati delle semifinali di andata

Marsiglia-Atalanta 1-1

Roma-Bayer Leverkusen 0-2

Europa League, dove vedere le partite di giovedì 9 maggio in tv e streaming

Di seguito dove vedere le partite di ritorno delle semifinali di Europa League in tv e streaming in programma giovedì 9 maggio: