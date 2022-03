Europa League, i sorteggi dei quarti di finale. Per l'Atalanta c'è il Lipsia

Ancora Germania per l’Atalanta, unica rappresentante italiana nell’Europa League a seguito delle eliminazioni nei sedicesimi di finale di Napoli e Lazio. Dopo il passaggio dell’ultimo turno contro il Bayer Leverkusen, alla squadra di Gasperini l’urna ha riservato l’RB Lipsia, formazione allenata da Domenico Tedesco arrivata ai quarti automaticamente dopo l’esclusione dello Spartak Mosca dal tabellone della competizione, come da decisione dell’Uefa seguente al conflitto in Ucraina. In caso di qualificazione, ai nerazzurri toccherà la vincente del duello tra i portoghesi del Braga ed i Rangers Glasgow.

L’altra formazione di Bundesliga restata in corsa, l’Eintracht Francoforte, incrocerà il Barcellona favorito per il titolo, mentre particolare interesse suscita il doppio confronto che vedrà opposto l’Olympique Lione al West Ham United, attualmente sesto in Premier in scia al Manchester United e giustiziere del Siviglia detentore del record di trofei vinti (ben sei).

Questo l’elenco completo delle partite:

Lipsia – Atalanta

Eintracht Francoforte - Barcellona

West Ham United – Olympique Lione

Braga – Rangers Glasgow

La gara di andata si giocherà il 7 aprile, return match una settimana più tardi. Finale in terra andalusa, in programma il 18 maggio all’Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia, che ospitò peraltro la storica finale di Coppa dei Campioni del 1986, vinta dalla Steaua Bucarest sul Barcellona e caratterizzata dai quattro rigori parati dal portiere della formazione rumena Helmuth Duckadam nella lotteria dei tiri dal dischetto, seguenti allo 0-0 maturato nei 120’.