Europa League, sorteggio ottavi: Milan con il Manchester United, la Roma pesca lo Shakhtar Donetsk

Milan con il Manchester United, Roma con lo Shakhtar Donetsk. Questo l'esito dell'urna di Nyon, dove alle 13 di venerdì 26 febbraio si è tenuto il sorteggio degli ottavi di finale dell'edizione 2020/2021 di Europa League. Le sfide di andata si giocheranno giovedì 11 marzo, quelle di ritorno esattamente una settimana dopo. Primo round in casa per i giallorossi, in trasferta invece per i rossoneri.

Un sorteggio tutt'altro che benevolo per le formazioni italiane, in particolar modo per il Milan, che ha pescato la favorita numero uno alla vittoria finale del torneo. Impegno non semplice anche per la Roma, con lo Shakhtar che ha dimostrato anche in Champions League di avere ottime qualità.

Europa League, sorteggio ottavi: tutte le gare

Questo il programma completo delle gare valevoli per gli ottavi di finale: