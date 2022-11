Europa League, sorteggio degli spareggi: Juventus con il Nantes, la Roma trova il Salisburgo

Comincia con il pre-round dei sedicesimi di finale il tabellone ad eliminazione diretta della seconda fase di Europa League. La Lazio, uscita dalla competizione e passata in Conference League, ha lasciato il posto alla Juventus, a sua volta retrocessa dalla Champions League. I bianconeri e la Roma – seconda nella sua Pool e pertanto obbligata al “passaggio” nello spareggio – sono pertanto finiti nell’urna, senza però correre il rischio di incontrarsi in virtù del regolamento che vieta derby nazionali in questo turno.

L’esito del sorteggio per le formazioni italiane è stato nel complesso favorevole. La Juventus ha pescato i francesi del Nantes, che con due vittorie nelle ultime due gare hanno conquistato il secondo posto nel Girone G di Europa League guadagnandosi il diritto a restare nella competizione, ma che stanno attraversando notevoli difficoltà in Ligue 1, essendo al momento ricompresi nel lotto delle formazioni invischiate nella lotta per non retrocedere. Anche la Roma può ritenersi soddisfatta: la squadra di José Mourinho incrocerà il Red Bull Salisburgo, terzo nella Pool E di Champions dietro Chelsea e Milan ed attuale capolista della Bundesliga austriaca.

I match si giocheranno il 16 ed il 23 febbraio. Essendo la Roma teste di serie, disputerà la prima sfida in trasferta ed il return-match all’Olimpico, a differenza della Juventus che affronterà l’andata in casa ed il ritorno in Francia. Le qualificate raggiungeranno le squadre vincitrici degli otto gironi di Europa League negli ottavi di finale, in programma 9 e 16 marzo. Dopo il sorteggio del 17 marzo, a seguire quarti di finale (13 e 20 aprile), semifinali 11 e 18 maggio ed il match per il titolo che sarà giocato alla Puskás Aréna di Budapest il 31 maggio 2023.

Europa League, il programma completo degli spareggi:

Barcellona – Manchester United

Juventus - Nantes

Sporting Lisbona – Midtjylland

Shakhtar Donetsk – Stade Rennais

Ajax – Union Berlino

Bayer Leverkusen – Monaco

Sevilla – Psv Eindhoven

Salisburgo – Roma