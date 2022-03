Europa League: Atalanta quasi al completo, Bayer Leverkusen in emergenza

Meno due alla sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen e i due allenatori iniziano a pensare alle formazioni da far scendere in campo. Difficile pensare al turnover, anche se le due squadre sono ancora in corsa per obiettivi importanti in campionato. La Dea continua a rincorrere il quarto posto in Serie A, i tedeschi devono salvaguardare la terza posizione in Bundesliga per essere sicuri l’anno prossimo di giocare per nella maggiore competizione europea per club.

Atalanta, solo Zapata assente con il Bayer Leverkusen

A Zingonia il gruppo si allena quasi al gran completo, manca solo il lungodegente Zapata, mentre Zappacosta non è al meglio dopo il colpo ricevuto all’Olimpico ma dovrebbe farcela. Se si esclude il ruolo di prima punta, in cui dovrebbe rientrare Muriel dal primo minuto, Gasperini ha solo l’imbarazzo della scelta, alle spalle del colombiano sono infatti tutti a disposizione con Boga e Malinovskyi tra i favoriti per le maglie da titolari, ma la concorrenza di Miranchuk, Koopmeiners, Pasalic e Pessina non è ancora battuta.

Bayer Leverkusen con tante assenze

Dall’altra parte della barricata invece le notizie non sono certamente positive. Un problema muscolare ha messo ko Schick, autore di 20 gol in Bundesliga in questa stagione, e al momento la sua presenza in campo è altamente improbabile. Giocherà l’argentino Alario, seguito in passato dal Genoa, mentre dovrebbe partire dalla panchina il supercolpo di mercato Azmoun strappato allo Zenit ma rientrato dopo un mese di stop sabato scorso e in campo solo un paio di minuti contro il Bayern Monaco.

Out anche i lungodegenti Lunev e Andrich, ma le assenze non si fermano. qui. Demirbay è squalificato dopo il rosso dell’ultima partita europea e il suo posto in mezzo al campo sarà preso da Palacios, proverà ad esserci invece Bellarabi, ma anche per lui le speranze sono poche a causa di un problema fisico.