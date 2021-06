Euro 2021, il calendario dell'Italia: data e orario di tutte le partite, dove vederle in tv e streaming

Si parte, inizia Euro 2021, in programma dall'11 giugno all'11 luglio. Il torneo, per la prima volta nella sua storia, sarà itinerante, con le partite che si disputeranno in undici città sparse per l'Europa (Roma, Baku, Copenaghen, Monaco di Baviera, Londra, Amsterdam, Bucarest, San Pietroburgo, Glasgow, Siviglia e Budapest). Grande attesa per vedere all'opera l'Italia di Roberto Mancini, inserita nel girone A insieme a Galles, Svizzera e Turchia. Un raggruppamento sulla carta abbordabile, ma non privo di insidie: gli ellenici sono infatti formazione sempre ostica, così come temibili sono i turchi, apparsi in grande crescita negli ultimi mesi. Il Galles, invece, può contare tra le sua fila su individualità del calibro di Gareth Bale e Aaron Ramsey.

Euro 2021, il calendario dell'Italia: data e orario delle partite

L'Italia inaugurerà il torneo con la sfida contro la Turchia, in programma venerdì 11 giugno alle 21 allo stadio Olimpico di Roma, sede di tutti gli incontri della fase a gironi della formazione di Mancini. Gli azzurri proseguiranno poi il proprio cammino affrontando mercoledì 16 giugno alle 21 la Svizzera, prima di chiudere la prima fase domenica 20 giugno alle 18 contro il Galles.

Gli Europei 2021 di calcio verranno quindi trasmessi trasmesse da Sky e dalla Rai sia in TV sia sulle rispettive piattaforme streaming.

Quando gioca l'Italia? Quarti di finale venerdì 2 luglio ore 21

Quando sono i Quarti di Finale di Euro 2021? Quando gioca l'Italia? Italia-Belgio si gioca venerdì 2 luglio alle ore 21. Ecco il tabellone dei quarti

Svizzera - Spagna (Venerdì 2 luglio, ore 18.00 - San Pietroburgo) - Rai 1 e Sky

Italia - Belgio (Venerdì 2 luglio, ore 21.00 - Monaco di Baviera) - Rai 1 e Sky

Danimarca - Repubblica Ceca (Sabato 3 luglio, ore 18.00 - Baku) - Rai 1 e Sky

Ucraina - Inghilterra (Sabato 3 luglio, ore 21.00 - Roma) - Rai 1 e Sky

Quando gioca l'Italia? Ottavi di finale sabato 26 giugno ore 21

Questo il calendario completo dell'Italia nella fase a gironi. A che ora gioca l'Italia stasera 11 giugno 2021?

1a giornata

Turchia-Italia (Venerdì 11 giugno, ore 21.00 - Roma) - diretta tv Rai e Sky

Quando sarà la seconda partita dell'Italia agli europei? Si gioca cinque giorni dopo l'esordio.

2a giornata

Italia-Svizzera (Mercoledì 16 giugno, ore 21.00 - Roma) - diretta tv Rai e Sky

E quando sarà la terza partita dell'Italia a Euro 2020-2021? Quattro giorni dopo la seconda partita

3a giornata

Italia-Galles (Domenica 20 giugno, ore 18.00 - Roma) - diretta tv Rai e Sky

Ottavi di finale

Italia - Austria - Sabato 26 giugno, ore 21.00 - Londra - Rai 1 e Sky

Euro 2021, dove vedere le partite dell'Italia in diretta tv e streaming

Tutte le gare di Euro 2021 saranno visibili su Sky Sport, che prevede la copertura dell'intero torneo a partire dalla partita inaugurale fino alla finale. 24 match saranno trasmessi in esclusiva dall'emittente satellitare, mentre 27 sfide, comprese quelle che vedranno protagonista l'Italia di Roberto Mancini, saranno visibili anche in chiaro sui canali Rai. In streaming le partite degli azzurri potranno essere seguite anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc su Sky Go (disponibile per gli abbonati Sky) e Rai Play.