Calendario Europei 2021 Tabellone: data e orario di tutte le partite

Al via i campionati Europei 2021 (Euro 2020): qui gli orari di tutte le partite della nazionale italiana e qui i numeri di maglia degli azzurri. Il torneo si concluderà poi con la finalissima dell'11 luglio al Wembley Stadium di Londra. Alla manifestazione, originariamente in programma nel 2020 ma poi rinviata a causa della pandemia da Covid-19, prendono parte 24 squadre nazionali suddivise in sei gironi: le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di finale, che, così come quarti, semifinali e finale, si disputeranno in gare ad eliminazione diretta. In questo articolo trovate tutte le informazioni utili per seguire gli europei in diretta, gli orari e le date delle partite, e anche tutti i convocati di tutte le nazionali. Buon Euro 2021 a tutti. Unica certezza: sarà un grande spettacolo.

Euro 2021: calendario, tabellone, partite, ultime notizie in diretta

Come seguire tutte le partite in tv? Quali squadre parteciperanno? Chi sono i campioni più attesi? Ci avviciniamo all'evento calcistico più atteso dell'anno. Qui su Today.it tutte le informazioni aggiornate. Sarà il primo europeo a sedi miste e nessuna sarà qualificata come squadra ospitante. Lo scorso 17 marzo 2020 è stato ufficialmente rinviato di 12 mesi dalla UEFA, in modo da poter completare le coppe europee e i campionati nazionali della stagione 2019-2020. Euro 2020-2021 è composto da 6 giorni da 4 squadre. Si qualificano agli ottavi di finale le prime 2 squadre classificate di ogni gruppo più le 4 migliori squadre terze classificate. Se due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti al termine della fase a gironi, per determinare la classifica si guarda agli scontri diretti. Poi quarti, semifinale e finalissima a Wembley.

Più avanti nell'articolo i convocati di tutte le squadre per i campionati europei 2021 (Euro 2020).

Calendario Europei 2021, date e orari di tutte le partite

Gruppo A Gruppo B Gruppo C Italia

Svizzera

Turchia

Galles Belgio

Russia

Danimarca

Finlandia Ucraina

Olanda

Austria

Macedonia Gruppo D Gruppo E Gruppo F Inghilterra

Croazia

Rep. Ceca

Scozia Spagna

Polonia

Svezia

Slovacchia Germania

Francia

Portogallo

Ungheria

Il calendario di Euro 2021: date e orari di tutte le partite

Gruppo A

1a giornata

Turchia-Italia (Venerdì 11 giugno, ore 21.00 - Roma) - diretta tv su Rai 1 e Sky

Galles-Svizzera (Sabato 12 giugno, ore 15.00 - Baku) - diretta tv su Rai 1 e Sky

2a giornata

Turchia-Galles (Mercoledì 16 giugno, ore 18.00 - Baku) - diretta tv Sky

Italia-Svizzera (Mercoledì 16 giugno, ore 21.00 - Roma) - Rai 1 e Sky

3a giornata

Italia-Galles (Domenica 20 giugno, ore 18.00 - Roma) - diretta tv Rai 1 e Sky

Svizzera-Turchia (Domenica 20 giugno, ore 18.00 - Baku) - diretta tv Sky

Gruppo B

1a giornata

Danimarca-Finlandia (Sabato 12 giugno, ore 18.00 - Copenaghen) - in tv su Sky

Belgio-Russia (Sabato 12 giugno, ore 21.00 - San Pietroburgo) - in tv Rai 1 e Sky

2a giornata

Finlandia-Russia (Mercoledì 16 giugno, ore 15.00 - San Pietroburgo) - diretta tv Sky

Danimarca-Belgio (Giovedì 17 giugno, ore 18.00 - Copenaghen) - diretta tv Sky

3a giornata

Finlandia-Belgio (Lunedì 21 giugno, ore 21.00 - San Pietroburgo) - diretta tv Rai 1 e Sky

Russia-Danimarca (Lunedì 21 giugno, ore 21.00 - Copenaghen) - diretta tv Sky

Gruppo C

1a giornata

Austria-Macedonia (Domenica 13 giugno, ore 18.00 - Bucarest) - diretta tv Sky

Olanda-Ucraina (Domenica 13 giugno, ore 21.00 - Amsterdam) - diretta tv Rai 1 e Sky

2a giornata

Ucraina-Macedonia (Giovedì 17 giugno, ore 15.00 - Bucarest) - diretta tv Sky

Olanda-Austria (Giovedì 17 giugno, ore 21.00 - Amsterdam) - diretta tv Rai 1 e Sky

3a giornata

Macedonia-Olanda (Lunedì 21 giugno, ore 18.00 - Amsterdam) - diretta tv Sky

Ucraina-Austria (Lunedì 21 giugno, ore 18.00 - Bucarest) - diretta tv Sky

Gruppo D

1a giornata

Inghilterra-Croazia (Domenica 13 giugno, ore 15.00 - Londra) - diretta tv Rai 1 e Sky

Scozia-Repubblica Ceca (Lunedì 14 giugno, ore 15.00 - Glasgow) - diretta tv Sky

2a giornata

Croazia-Repubblica Ceca (Venerdì 18 giugno, ore 18.00 - Glasgow) - diretta tv Sky

Inghilterra-Scozia (Venerdì 18 giugno, ore 21.00 - Londra) - Rai 1 e Sky

3a giornata

Repubblica Ceca-Inghilterra (Martedì 22 giugno, ore 21.00 - Londra) - diretta tv Rai 1 e Sky

Croazia-Scozia (Martedì 22 giugno, ore 21.00 - Glasgow) - diretta tv Sky

Gruppo E

1a giornata

Polonia-Slovacchia (Lunedì 13 giugno, ore 18.00 - Dublino) - diretta tv Sky

Spagna-Svezia (Lunedì 14 giugno, ore 21.00 - Bilbao) - diretta tv Rai 1 e Sky

2a giornata

Svezia-Slovacchia (Venerdì 18 giugno, ore 15.00 - Dublino)

Spagna-Polonia (Sabato 19 giugno, ore 21.00 - Bilbao) - Rai 1 e Sky

3a giornata

Slovacchia-Spagna (Mercoledì 23 giugno, ore 18.00 - Bilbao)

Svezia-Polonia (Mercoledì 23 giugno, ore 18.00 - Dublino)

Gruppo F

1a giornata

Ungheria-Portogallo (Martedì 15 giugno, ore 18.00 - Budapest) - Sky

Francia-Germania (Martedì 15 giugno, ore 21.00 - Monaco di Baviera) - Rai 1 e Sky

2a giornata

Ungheria-Francia (Sabato 19 giugno, ore 15.00 - Budapest)

Portogallo-Germania (Sabato 19 giugno, ore 18.00 - Monaco di Baviera) - Rai 1 e Sky

3a giornata

Germania-Ungheria (Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 - Monaco di Baviera)

Portogallo-Francia (Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 - Budapest) - Rai 1 e Sky

Ottavi di finale

1. 2A - 2B (Sabato 26 giugno, ore 18.00 - Amsterdam)

2. Italia - 2C (Ucraina o Austria) - Sabato 26 giugno, ore 21.00 - Londra - Rai 1 e Sky

3. 1C - 3D/E/F (Domenica 27 giugno, ore 18.00 - Budapest)

4. 1B - 3A/D/E/F (Domenica 27 giugno, ore 21.00 - Bilbao) - Rai 1 e Sky

5. 2D - 2E (Lunedì 28 giugno, ore 18.00 - Copenaghen)

6. 1F - 3A/B/C (Lunedì 28 giugno, ore 21.00 - Bucarest) - Rai 1 e Sky

7. 1D - 2F (Martedì 29 giugno, ore 18.00 - Dublino)

8. 1E-3A/B/C/D (Martedì 29 giugno, ore 21.00 - Glasgow) - Rai 1 e Sky

Quarti di finale

QF1: Vincente 6 - Vincente 5 (Venerdì 2 luglio, ore 18.00 - San Pietroburgo) - Rai 1 e Sky

QF2: Vincente 4 - Vincente 2 (Venerdì 2 luglio, ore 21.00 - Monaco di Baviera) - Rai 1 e Sky

QF3: Vincente 3 - Vincente 1 (Sabato 3 luglio, ore 18.00 - Baku) - Rai 1 e Sky

QF4: Vincente 8 - Vincente 7 (Sabato 3 luglio, ore 21.00 - Roma) - Rai 1 e Sky

Semifinali

SF1: Vincente QF2 - Vincente QF1 (Martedì 6 luglio, ore 21.00 - Londra) - Rai 1 e Sky

SF2: Vincente QF4 - Vincente QF3 (Mercoledì 7 luglio, ore 21.00 - Londra) - Rai 1 e Sky

Finale

Vincente SF1 - Vincente SF2 (Domenica 11 luglio, ore 21.00 - Londra) - Rai 1 e Sky

Euro 2021: convocati di tutte le squadre e probabili formazioni

Tutti i convocati dei campionati europei 2021 (Euro 2020). Grandi nomi in campo, c'è il meglio del calcio continentale. Ipotizziamo anche tutte le probabili formazioni di ciascuna squadra e lo schema utilizzato dagli allenatori.

Euro 2021: tutte le città ospitanti e gli stadi

Gruppi Euro 2021 Citta ospitanti Gruppo A Euro 2021: Italia, Svizzera, Turchia, Galles Roma (Italia) e Baku (Azerbaigian) Gruppo B Euro 2021: Belgio, Russia, Danimarca, Finlandia San Pietroburgo (Russia) e Copenaghen (Danimarca) Gruppo C Euro 2021: Ucraina, Olanda, Austria, Macedonia Amsterdam (Olanda) e Bucarest (Romania) Gruppo D Euro 2021: Inghilterra, Croazia, Rep. Ceca, Scozia Londra (Inghilterra) e Glasgow (Scozia) Gruppo E Euro 2021: Spagna, Polonia, Svezia, Slovacchia Bilbao (Spagna) e Dublino (Irlanda) Gruppo F Euro 2021: Germania, Francia, Portogallo, Ungheria Monaco di Baviera (Germania) e Budapest (Ungheria)

Gli stadi di Euro 2021 sono i seguenti: