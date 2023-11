Non solo Ucraina-Italia, le altre due gare che valgono un posto agli Europei

Stasera l'Italia si gioca tutto contro l'Ucraina. Gli azzurri devono vincere o pareggiare per ottenere il pass per gli Europei del 2024, non si può sbagliare dopo le figuracce "mondiali" e poi c'è da cercare di difendere il titolo di campioni in carica. Spalletti è al bivio, deve fare punti e passare, altrimenti sarà di nuovo play off, pericolo da evitare a tutti i costi visti i precedenti.

L'ultima giornata dei gironi sarà fondamentale anche per altre quattro nazionali. Nel gruppo E con l'Albania già qualificata, c'è da assegnare il secondo posto e i prossimi novanta minuti saranno decisivi perché la Repubblica Ceca seconda a quota 12 sfida la Moldavia quarta a 10, in mezzo c'è la Polonia a 11 ma Lewandowski e compagni hanno già finito le proprie partite e quindi dovranno passare dai playoff. Come l'Italia, la Repubblica Ceca ha due risultati su tre, mentre la Moldavia solo con una vittoria arriverà in Germania.

Stesso spartito nel gruppo H con la Danimarca già qualificata e la sfida Slovenia-Kazakistan che vale il secondo posto. I padroni di casa sono a quota 19, gli avversari a 18, anche in questo caso i primi possono anche pareggiare, i secondi sono obbligati a vincere e sono proprio loro ad arrivare meglio al confronto con le ultime due vittorie, mentre la Slovenia ha perso nell'ultimo match con la Danimarca.

Da queste tre dipenderà la lista delle qualificate che già comprende: Germania, Beglio, Francia, Portogallo, Spagna, Scozia, Turchia, Austria, Inghilterra, Ungheria, Slovacchia, Albania, Danimarca, Olanda, Romania, Svizzera e Serbia. A loro si aggiungeranno poi anche le formazioni che usciranno dai play off