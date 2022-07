Europei di calcio femminile, la guida per seguire le gare dell'Italia in tv o in streaming

Sarà un Europeo da vivere (anche) in tv, sul web e sui social: per le Azzurre del calcio femminile è prevista una copertura speciale di Rai e Sky Sport, oltre che della Figc sui propri canali web e social (contenuti esclusivi e live pre partita). La truppa della ct Bertolini è già al lavoro in Inghilterra in attesa del debutto ufficiale fissato per domenica prossima contro la Francia. La partita sarà trasmessa in chiaro dalla tv pubblica, ma non solo. Le ragazze dell'Italia attireranno le attenzioni degli sportivi in queste settimane, cercando di bissare il successo di un anno fa dei colleghi maschi a Wembley, contro l'Inghilterra. Ecco la guida completa per seguire la Nazionale Femminile all'Europeo 2022.

Rai

Il 10 Luglio a poche ore dall’esordio con la Francia, andrà in onda il documentario “Azzurro Shocking, come le donne si sono riprese il calcio.” Il racconto, realizzato in collaborazione con la FIGC, tornerà indietro di oltre 100 anni, ai primi tentativi di dare vita a squadre e campionati femminili, per ripercorrere il lungo periodo in cui il calcio femminile è stato negato e osteggiato, e i decenni nei quali è tornato protagonista grazie alle gesta sportive delle calciatrici, e all’intraprendenza di uomini e donne che hanno aperto nuove strade. E poi le gare e gli approfondimenti: sarà possibile vedere le Azzurre su Rai1 (telecronaca di Tiziana Alla, commento tecnico di Carolina Morace, a bordocampo Alessandra D’Angiò, presentation affidato a Simona Rolandi e Katia Serra) e seguire giorno per giorno l’attualità dall’Inghilterra sui canali ed i Tg Rai grazie al lavoro del team di RaiSport guidato da Donatella Scarnati (completano il team Sara Meini e Annalisa Bartoli) che curerà una trasmissione quotidiana su Raidue dalle 14 alle 14.45.



Sky Sport

Una copertura speciale quella che Sky metterà in campo dal 6 al 31 luglio per seguire l’Europeo femminile (live su Sky Sport Football, Sky Sport Uno, con le semifinali e la finale anche su Sky Sport 4K, e in streaming su NOW), con studi e approfondimenti pre e post match, e con un occhio di riguardo alle Azzurre.

Andrea Marinozzi e Betty Bavagnoli, ex calciatrice azzurra e attuale Head of Women’s Football dell’AS Roma, le voci delle partite dell’Italia, con lo studio pre e post partita a bordocampo affidato a Mario Giunta che per la prima partita avrà al suo fianco Fabio Caressa. Oltre agli “specialisti” del femminile (tra i quali Giancarlo Padovan e Moris Gasparri), Sky ha scelto infatti di allargare il commento anche ai commentatori e ai talent che si occupano di solito di calcio maschile. Dal secondo match, spazio a un talent d’eccezione per il live dallo stadio: Alessandro Costacurta.

Gli studi quotidiani pre e post partita e gli approfondimenti su Sky Sport 24 saranno condotti da Mario Giunta e da Margherita Cirillo, sempre in collegamento con gli inviati in Inghilterra, come Giorgia Cenni e Francesco Cosatti. E poi una finestra sempre aperta sul torneo con aggiornamenti e notizie continue anche sul canale 200, sul sito skysport.it e sui social di Sky Sport.

Web e Social Figc

I canali ufficiali della Figc seguiranno la Nazionale Femminile con contenuti esclusivi, servizi e commenti. Nel dettaglio, sul sito figc.it ampi servizi sulle giornate delle Azzurre, le conferenze stampa, i focus sulle avversarie, i resoconti delle gare, foto gallery, il live match ed i principali video esclusivi (highlights e interviste). Per quanto riguarda i profili social, spazio a numerosi contenuti esclusivi: highlights, gallery, dietro le quinte, interviste, conferenze stampa, dirette streaming. Si potrà vivere da vicino l’esperienza della Nazionale su Facebook (@azzurrefigc), Instagram (@azzurrefigc), LinkedIn (FIGC), TikTok (@nazionaledicalcio), Twitter (@AzzurreFIGC), YouTube (FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana di Calcio).