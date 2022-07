Europei di calcio femminile, inizia l'avventura dell'Italia: calendario, orari, dirette tv

Inizia oggi il cammino della Nazionale Femminile nell’Europeo in programma dal 6 al 31 Luglio in Inghilterra: le Azzurre partiranno questo pomeriggio da Roma, dove si sono ritrovate dopo aver concluso venerdì scorso l’ultima fase di ritiro a Castel di Sangro, chiuso con il pari nell’amichevole con la Spagna, e raggiungeranno Blackburn, sede del ritiro per tutto il torneo.

Quelle che nel 2019 furono le "Ragazze Mondiali", capaci di far entusiasmare un Paese intero con i loro risultati (l'Italia riuscì a raggiungere i quarti di finale del Mondiale francese, arrendendosi soltanto all'Olanda, che in Inghilterra difenderà il titolo continentale conquistato nel 2017), sono pronte a diventare le "Ragazze Europee" e a far innamorare ancora l'Italia. Dopo oltre un mese di lavoro, iniziato ad Appiano Gentile, proseguito a Coverciano e concluso a Castel di Sangro, si avvicina il momento di scendere in campo. La prima partita si giocherà domenica prossima alle 21 (ora italiana) a Rotherham contro la Francia; gli altri due impegni della Nazionale nel Gruppo D sono in programma giovedì 14 luglio, alle 17 contro l'Islanda, e lunedì 18, alle 21 contro il Belgio, entrambi al Manchester City Academy Stadium. Ai quarti di finale si qualificano le prime due squadre di ciascun raggruppamento; la finale, invece, si giocherà domenica 31 luglio alle 18 a Wembley, stadio che all'Italia evoca splendidi ricordi, quelli del trionfo della Nazionale maschile di un anno fa.