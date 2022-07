Europei di calcio femminile, Quarti di finale: il programma e dove vederli in tv

Ingoiato il boccone amaro dell'eliminazione dell'Italia ai gironi, scopriamo le otto formazioni qualificate ai Quarti di finale degli Europei di calcio femminile 2022 in programma in Inghilterra. Otto squadre - Spagna, Germania, Austria, Svezia, Belgio, Francia, Paesi Bassi - a caccia di un sogno: la sfida di Wembley del prossimo 31 luglio. La super favorita è la squadra padrona di casa: l'Inghilterra di Sarina Wiegman. Questa sera dovrà superare l'ostacolo Spagna, priva di due stelle. Occhio alla Germania, che ha tanti giovani talenti, e alla Svezia, con la milanista Kosse Asslani tra le star. C'è anche la Francia di Corinne Diacre, che ha strapazzato l'Italia al debutto. Pronti per lo spettacolo? Le prime a scendere in campo, stasera alle 21, saranno le padrone di casa dell'Inghilterra, prime anche a qualificarsi ai quarti di finale dell’Europeo. Le ragazze di Sarina Wiegman volano: novantotto gol fatti, tre subiti, quindici vittorie, due pareggi con la gestione dell'attuale allenatrice. Grande favorita per la vittoria finale, ma attenzione alla Spagna: la formazione di Jorge Vilda possiede grande qualità tecnica e conta su un duo - Carmona & Cardona - capace di ribaltare le partite.

Europei di calcio femminile: il programma dei Quarti di finale

Inghilterra-Spagna, mercoledì 20 luglio ore 21

Germania-Austria, giovedì 21 luglio ore 21

Svezia-Belgio, venerdì 22 luglio ore 21

Francia-Olanda, sabato 23 luglio ore 21

Europei di calcio femminile: dove vedere i Quarti di finale in tv o in streaming

Tutte le partite dei Quarti di finale degli Europei di calcio femminile, partire da Inghilterra - Spagna, in programma questa sera alle 21, verranno trasmesse in tv su Raiuno, su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. In streaming le gare si potranno seguire su RaiPlay, SkyGo e su NOW