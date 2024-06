Euro 2024, le 5 curiosità del 24 giugno: Barella portafortuna azzurro, Croazia colabrodo e i gol da record dell'Albania

Oggi tocca di nuovo all'Italia e questa volta non si potrà sbagliare. Gli azzurri sfidano alle 21 la Croazia per volare agli ottavi dopo la notte da incubo con la Spagna, che sempre alle 21 affronta l'Albania per blindare il primo posto nel girone. Ecco le 5 curiosità di giornata

Barella portafortuna . Spalletti ha in mente qualche cambio di formazione rispetto alla Spagna, in attacco probabile Retegui al posto di Scamacca, in difesa ci sarà con ogni probabilità Darmian. Chi è imprescindibile per la Nazionale è Barella, centrocampista a tutto tondo che sta dimostrando la sua crescita costante anche in questo Europeo. Il centrocampista dell'Inter è un portafortuna per l'Italia, quando segna gli azzurri vincono: è successo tutte le ultime dieci volte, compresa quella con l'Albania nella prima giornata che ha permesso agli azzurri di ribaltare il risultato.



Croazia difesa colabrodo . Tra l'Italia e gli ottavi di finale c'è la Croazia che non può fare calcoli, deve vincere a tutti i costi per arrivare seconda e non salutare l'Europeo. Per farlo Dalic si affiderà al veterano Modric e forse anche a Perisic che in caso di gol diventerebbe il secondo miglior marcatore della Nazionale. I problemi non sono quindi dalla cintola in su, ma in difesa con la Croazia che ha sempre incassato gol nelle ultime dieci partite delle fasi finali degli Europei e in questa edizione è già a quota 5, solo la Scozia ha fatto peggio. I gol da record dell'Albania.



I prossimi avversari dell'Italia. In caso di passaggio del turno da seconda, quindi con pareggio o vittoria stasera contro la Croazia, l'Italia affronterebbe agli ottavi la Svizzera. Più complicato sarebbe il compito degli azzurri in caso di terzo posto con il Portogallo in agguato e il Belgio (o chi arriverà primo in quel girone) come possibile alternativa. Se gli azzurri dovessero chiudere secondi è poi probabile che ai quarti, se dovessimo andare ancora avanti, ci sarebbe l'Inghilterra. I quattro figli d'arte dell'Europeo. E' un Europeo per figli d'arte con quattro giocatori in campo con cognomi importanti e già famosi nel calcio. Guardando la lista sono quasi tutti figli di leggende, si parla infatti di Thuram, con il papà che ha vinto tutto, di Chiesa, azzurro di lungo corso, e poi ancora Schmeichel, orma una dinastia di portieri in Danimarca e per chiudere la leggenda Hagi che continua nella Romania.