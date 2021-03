Europei Under 21, l'Italia passa il turno se: tutte le combinazioni

Due punti in due gare per l'Italia Under 21 agli Europei 2021. Gli azzurrini, dopo aver pareggiato all'esordio per 1-1 contro la Repubblica Ceca, hanno fermato sullo 0-0 la Spagna nella seconda giornata del gruppo B in un match caratterizzato da ben tre cartellini rossi, di cui due ai danni dei ragazzi di Nicolato. Cutrone e compagni, adesso, si giocheranno quindi il passaggio del turno nell'ultima gara del girone contro la Slovenia, in programma martedì 30 marzo alle 21. La classifica vede infatti al comando la Spagna a quota 4 punti, seguita da Repubblica Ceca e Italia a 2 e Slovenia a 1. La formazione di Nicolato, al momento, occupa la terza posizione, visto che, a parità di differenza reti, i cechi possono vantare più reti realizzate (2 a 1).

Italia Under 21, le combinazioni per staccare il pass per i quarti di finale

L'Italia, per staccare il pass per i quarti di finale, ha bisogno della vittoria, ma basterebbe anche un pareggio in caso di ko della Republica Ceca contro la Spagna. In caso di parità in entrambi i confronti, invece, diventerebbe fondamentale il punteggio di Italia-Slovenia, con gli azzurrini che dovrebbero segnare 2 reti in più della Repubblica ceca per avere la meglio nel numero delle reti fatte, che diverebbe la discriminante per l'assegnazione del secondo posto. In caso di sconfitta, invece, il cammino dell'Italia si interromperebbe già alla prima fase, con la Slovenia qualificata insieme ad una tra Spagna e Repubblica Ceca.