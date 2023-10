I possibili avversari dell'Italia nei playoff per gli Europei

C'è uno spettro che aleggia sull'Italia di Spalletti, gli spareggio per gli Europei. La sconfitta di ieri contro l'Inghilterra lascia gli azzurri a meno tre dall'Ucraina seconda che però ha una gara in più. I calcoli sono facili bisogna fare più punti della selezione gialloblu e quindi vincere con la Macedonia del Nord e poi almeno pareggiare con l'Ucraina a Leverkusen, tutto si deciderà nella seconda metà di novembre.

Italia, spettro spareggi: i possibili avversari

Se l'Italia fa quattro punti vola in Germania altrimenti dovrà passare dagli spareggi a cui è già qualificata perché ha vinto il suo girone di Nations League. Le altre squadre che parteciperanno saranno quelle che non hanno finito i gruppi di qualificazione tra le prime due in classifica e hanno vinto i rispettivi gironi di Nations League tra Serie A, B e C. Le formazioni verranno poi ripartite in tre raggruppamenti con semifinali e finali, solo una andrà agli Europei.

In questo momento il primo avversario dell'Italia in semifinale sarebbe la Polonia terza a meno uno dalla Repubblica Ceca nel gruppo E e a più uno sulla Moldavia ma con una gara in più rispetto alle avversarie. L'altra semifinale sarebbe invece tra Estonia e Croazia che ha dieci punti come il Galles nel gruppo D della Turchia di Montella, prima e già qualificata, ma ha perso lo scontro diretto. Insomma due partite molto insidiose, la strada principale è la più semplice, bisogna battere la Macedonia e fare punti con l'Ucraina per evitare un'altra clamorosa esclusione dopo le due dagli ultimi Mondiali.