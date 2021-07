A Bruno Pizzul la telecronaca della finale di Euro 2021: la pazza idea

Vola sui social la petizione per chiedere che sia lo storico telecronista Rai a sostituire Alberto Rimedio risultato positivo al coronavirus. Impossibile? Non proprio. Anzi, l'indimenticata voce della Nazionale tornerà a commentare la partita Italia Inghilterra, ma per pochi

Alberto Rimedio, telecronista della Rai che segue la Nazionale di calcio, è positivo al Coronavirus e non potrà commentare la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra in programma domenica sera. È così che sul web è iniziato a girare un messaggio: vogliamo Bruno Pizzul per la partita.

Una soluzione non praticabile ovviamente. Lo stesso Pizzul intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha spiegato: "Fa piacere che le persone si siano ricordate di me, ma è solo nostalgia. La RAI ha ampie e qualificate possibilità di sostituire Alberto Rimedio, al quale mando un grande e affettuoso abbraccio. Ringrazio le persone che mi hanno pensato".

Ma la possibilità di gustarsi il match con la telecronaca di Pizzul potrà esserci per chi sarà in piazza a Cormons, piccolo comune di 7mila anime in Friuli-Venezia Giulia. Qui il Comune ha organizzato l’appuntamento con il commentatore d’eccezione. Questo il messaggio che ha pubblicato il primo cittadino di Cormons, Roberto Felcaro, sul suo profilo Facebook. "L’Italia è arrivata in finale. Noi la racconteremo l’11 luglio in via Cancelleria Vecchia di fronte ad un mega schermo con il “nostro” Bruno Pizzul nazionale".