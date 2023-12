Europei 2024: ecco chi saranno gli avversari dell'Italia

Spagna, Croazia e Albania: queste le avversarie dell'Italia nel girone B agli Europei dell'estate prossima in Germania dopo il sorteggio effettuato oggi, sabato 2 dicembre, all'Elbphilharmonie di Amburgo. Il torneo scatterà il 14 giugno alla Football Arena di Monaco, con la gara inaugurale che vedrà in campo i padroni di casa opposti alla Scozia, mentre la finale è in programma domenica 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino.

"Siamo relativamente soddisfatti. Come in tutti i sorteggi auspicavamo qualche situazione meno impegnativa, ma abbiamo visto che poteva andare anche peggio. Siamo convinti di poter fare bene, e Spalletti è fiducioso". Così, dai microfoni di Sky Sport, il presidente della Figc Gabriele Gravina commenta l'esito del sorteggio di Euro '24.

Gravina ha poi, alla Rai, rilanciato l'idea degli stage. "Più che preoccuparmi degli avversari, mi concentrerei sul mettere insieme tutte le energie per prepararci. Auspico la possibilità di avere un lunedì e un martedì', a gennaio e febbraio, per avere i ragazzi per cominciare certi discorsi".

I gironi:

Ecco la composizione dei sei giorni degli Europei di Germania 2024, determinati dal sorteggio di oggi ad Amburgo:



- Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

- Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

- Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

- Gruppo D: Vincitrice Play Off A, Olanda, Austria, Francia

- Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Vincitrice Play Off B - Gruppo F: Turchia, Vincitrice Play Off C, Portogallo, Repubblica Ceca -

*Il play off A riguarda Polonia, Galles, Finlandia, Estonia - Il play off B riguarda Israele, Islanda, Ucraina, Bosnia - Il play off C riguarda Georgia, Lussemburgo, Grecia, Kazakhstan

