La vittoria dell'Italia porta in dote 28 milioni di euro: per i giocatori un bonus stellare

Oltre alla gloria, i giocatori dell’Italia grazie alla vittoria a Euro 2020 si sono assicurati anche un bel gruzzoletto, visti i premi che sono stati concordati con i vertici della FIGC. Ma andiamo per gradi. La Uefa aveva stabilito le cifre da corrispondere alle nazionali in base ai risultati raggiunti. Se la qualificazione alle fasi finali era valsa 9,25 milioni, ogni vittoria nella fase a gironi ha garantito 1 milione di euo, mentre il passaggio agli ottavi 1,5 milioni, l’ingresso ai quarti 2,5 milioni, il raggiungimento della semifinale 4 milioni, per la finale 5 milioni e per chi alza il trofeo ulteriori 3 milioni. Per la Figc l'incasso totale arriva a 28,5 milioni di euro.

Quanti di questi premi andranno ai giocatori? Prima dell’inizio degli Europei, il presidente federale Gabriele Gravina e il capitano azzurro Giorgio Chiellini avevano trovato un accordo sui premi da corrispondere ai calciatori dell’Italia in caso di vittoria del torneo. In sostanza grazie alla vittoria tutti i componenti della spedizione azzurra a Euro 2020 portano a casa un assegno da 250.000 euro.

E a sorridere sono anche i club: l'Uefa infatti verserà un totale di 130 milioni di euro alle società che hanno dato i calciatori alle nazionali per l'Europeo, in base al numero di giorni in cui i giocatori sono rimasti a disposizione dei vari commissari tecnici.