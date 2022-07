Europei Femminili, oggi semifinale Germania - Francia: dove vederla in tv o in streaming

L'Inghilterra ha strapazzato la Svezia ieri sera e si è presa il primo posto disponibile per la finale di domenica prossima a Wembley. Chi seguirà le padrone di casa? Germania e Francia si contendono l'altro posto per la finale degli Europei di calcio femminile 2022. Le tedesche sono favoritissime e cercano il pass contro le transalpine della c.t. Corinne Diacre questa sera alle 21 italiane. La squadra di Voss-Tecklenburg ha superato ai quarti l’Austria 2-0: decisive le reti di Magull e Popp. Le francesi hanno invece eliminato l’Olanda dopo i tempi supplementari: Perisset ha regalato la vittoria alle compagne.

La Germania, nazionale giovane e piena di talento, vola in questo Europeo: quattro successi su quattro con undici gol fatti e zero subiti. Le tedesche sono semifinale per la decima volta nella loro storia, un record per la competizione. E per ben otto volte hanno giocato la finale e vinto il torneo. L’unica squadra in grado di fermare il dominio tedesco, nel ’93, è stata l’Italia, ai calci di rigore. La Francia è una debuttante a questo livello della manifestazione: non aveva mai raggiunto la semifinale. In questo Europeo ha chiuso in vetta nel gruppo D (quello delle Azzurre) con sette punti, mettendo in fila finora tre successi - tra il girone e i quarti - e un pareggio.

Europei Femminili, semifinale Germania - Francia: dove vederla in tv e in streaming

Si gioca questa sera, alle ore 21 (italiane), la prima semifinale degli Europei di calcio femminile, Germania - Francia: la gara sarà trasmessa in chiaro su Rai3 e a pagamento da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251. La copertura streaming sarà per gli abbonati sulle piattaforme RaiPlay, SkyGo e NOW.