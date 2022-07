La finale degli Europei di calcio femminile sarà Inghilterra - Germania. Il torneo continentale arriva all'ultimo atto, dopo due semfinali molto diverse tra loro, ma che portano a Wembley, domenica prossima, sicuramente le squadre migliori della manifestazione e che più di tutte hanno meritato l'accesso alla finalissima nel tempio del calcio inglese. Ieri sera vittoria tedesca nella seconda semifinale (2-1) sulla Francia. Le “blues”, arrivate tra le favorite, vanno dunque a casa: superata la maledizione dei quarti di finale, ma si sono fermate a una passo dalla finale, giocandosela fino alla fine contro le regine del calcio femminile europeo e dopo aver eliminato le campionesse in carica dell'Olanda ai quarti. La Germania è ancora una volta arrivata fino in fondo: le tedesche hanno conquistato il trofeo ben 8 volte su 13 edizioni. La regina della serata è stata Alexandra Popp, autrice di una doppietta che ha regalato la vittoria alla Germania. L'Inghilterra aveva fatto fuori la Svezia in modo netto (4-0) nella prima semifinale del torneo. La finalissima Inghilterra - Germania si preannuncia combattuta ed equilibrata, con due nazionali che hanno dimostrato di avere tutti i numeri in regola per vincere questo Europeo.

Europei femminili, finale Inghilterra - Germania: dove vederla in tv o in streaming

La finale degli Europei di calcio femminile, Inghilterra - Germania, si gioca domenica 31 luglio alle 18 (ora italiana) e sarà trasmessa anche in chiaro dalla Rai: la partita è prevista in programmazione anche in diretta tv, su Rai 2. In live streaming, invece, la partita sarà trasmessa gratis in Italia sulla sezione Sport del nuovo sito di Rainews e attraverso il servizio Rai Play. La finale sarà visibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (canali 201 e 203 della piattaforma Sky) e su Sky Sport 251. Streaming su Sky Go e NOW. Per l’occasione la partita sarà trasmessa anche su Sport 4K (canale 213 della piattaforma Sky per gli utenti abilitati al 4K – disponibile su Sky Q via satellite).