Europei Femminili, oggi semifinale Inghilterra - Svezia: dove vederla in tv o in streaming

Questa sera conosceremo il nome della prima finalista degli Europei di calcio femminile: in semifinale si affrontano Inghilterra e Svezia, seguite domani da Germania e Francia. Chi si ritroverà domenica prossima a Wembley per la finalissima? Le padrone di casa affrontano la squadra di Peter Gerhardsson al Bramall Lane di Sheffield: fischio d’inizio alle 21. Le ragazze della c.t. Wiegman hanno superato ai quarti la Spagna: 2-1 dopo i tempi supplementari, dopo aver pareggiato soltanto all’84’ con Toone, prima del raddoppio decisivo della Stanway. Le svedesi contro il Belgio di misura ma con una prestazione autorevole: 1-0 grazie alla rete di Sembrant. C'è un precedente: le due nazionali si sono già affrontate nel penultimo atto della competizione europea, nel 1987, e a vincere furono le svedesi.

Questa volta, però, le inglesi puntano al trofeo dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone con 14 gol segnati e zero subiti. Occhio, però, all'impressionante statistica della Svezia: le scandinave non perdono da quasi un anno, ultimo ko l’8 agosto dell'anno scorso, in finale alle Olimpiadi contro il Canada. Ma anche le inglesi non scherzano: arrivano alla semifinale dopo dieci vittorie di fila in tutte le competizioni. La sconfitta più recente è datata 13 aprile 2021, in amichevole (anche loro contro il Canada).

Europei Femminili, semifinale Inghilterra - Svezia: dove vederla in tv e in streaming

Si gioca questa sera, alle ore 21 (italiane), la prima semifinale degli Europei di calcio femminile, Inghilterra – Svezia: la gara sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. In streaming, invece, sarà possibile vederla in Italia sulla sezione Sport del nuovo sito di Rainews (sport.rainews.it) e attraverso il servizio Rai Play. La semifinale sarà trasmessa in diretta anche da Sky Sport, su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (canali 201 e 203 della piattaforma Sky) e su Sky Sport 251. Streaming su Sky Go e NOW.