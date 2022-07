Europeo Femminile, oggi Italia - Islanda: dove vederla in tv o in streaming

Rispetto al debutto di Rotherham cambia lo scenario, cambiano le avversarie e anche la posta in palio, ma le protagoniste sono sempre le stesse. Nel Manchester City Academy Stadium, l'Italia Femminile oggi pomeriggio alle 18 italiane sfida l’Islanda, un match che le Azzurre vogliono e devono vincere per continuare a inseguire la qualificazione ai Quarti di finale dell’Europeo.

Lo schiaffo ricevuto al debutto dalla Francia delle scatenate Geyoro (tripletta), Katoto e Cascarino ha di fatto schiarito le idee delle Azzurre, intenzionate a cancellare con una grande prestazione il ko con le transalpine. Per abbandonare l’ultimo posto nel girone e presentarsi con fiducia al terzo e ultimo match in programma lunedì prossimo, l’Italia deve necessariamente battere le islandesi per portarsi avanti nel discorso scontri diretti, il criterio che verrà preso in considerazione in caso di arrivo a pari punti. Una sconfitta con la selezione allenata da Halldórsson, invece, estrometterebbe l’undici di Milena Bertolini dal torneo continentale.

“Non vediamo l’ora di scendere in campo per dimostrare a tutti che non siamo la squadra vista con la Francia – ha dichiarato la Ct - chiederò alle ragazze di ritrovare la compattezza che abbiamo smarrito nel primo tempo della gara disputata domenica e di giocare con rabbia e orgoglio. Schiererò dal primo minuto le giocatrici che stanno bene fisicamente e mentalmente, ma saranno fondamentali anche i cambi perché i ritmi in una competizione così importante sono altissimi e non possiamo quindi permetterci cali di tensione”. Milena Bertolini potrà fare affidamento su tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Valentina Cernoia, ancora positiva al Covid.

Europeo Femminile, dove vederlo in tv e in streaming

Giunti alla tredicesima edizione, gli Europei di calcio femminile si tengono in Inghilterra. Questa sera si gioca Italia - Islanda alle 18 italiane: diretta tv in chiaro su Rai 1. Anche Sky ha acquistato i diritti dell’intera manifestazione, visibile sui canali Sky Sport Football, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Le partite dell’Italia e quelle ad eliminazione diretta

Trasmesse in diretta da Rai 1, le tre partite della fase a gironi dell’Italia sono:

10 luglio: Francia -Italia 5-1

oggi, 14 luglio, alle 18: Italia - Islanda

lunedì, 18 luglioù, alle 21: Italia – Belgio

I quarti di finale si giocano il 20, 21, 22 e 23 luglio: le quattro partite hanno inizio alle 21.00. Le semifinali sono previste per il 26 e il 27 luglio: calcio d’inizio alle 21.00. La finale si gioca a Wembley (Londra) il 31 luglio alle 21.00.