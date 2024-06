Europeo Under 17, finale Italia - Portogallo: dove vedere la partita in diretta

Domani l'Italia Under 17 gioca per un sogno. Un sogno chiamato Europeo. Alle ore 19.30 italiane, in diretta streaming su Rai Play e su UEFA TV), al Limassol Stadium, gli Azzurrini giocano la finale dell'Europeo con il Portogallo per ritagliarsi un posto nella storia.

Alessandro Di Nunzio, centrocampista della Nazionale Under 17, assomiglia ai suoi idoli, Totti e De Rossi ("sono due punti di riferimento"), di cui sta ripercorrendo le gesta nel settore giovanile giallorosso tanto da essersi guadagnato l'appellativo di predestinato. "È il sogno di qualsiasi bambino che inizia a giocare a calcio - confessa il centrocampista azzurro -. Avere la possibilità di giocare partite del genere è un privilegio".

Privilegio guadagnato grazie al duro lavoro quotidiano, suo e dei suoi compagni: "Siamo arrivati in finale - aggiunge il classe 2007 - perché, sia in allenamento che in partita, non ci siamo mai risparmiati, come ci ha sempre chiesto l'allenatore: sono sicuro che, tutti insieme, raggiungeremo il nostro obiettivo".

Obiettivo da cui, ormai, li separano solamente i pari categoria portoghesi che, nell'altra semifinale, hanno vinto 3-2 in rimonta con la Serbia: "Sono una buonissima squadra - sottolinea -, altrimenti non sarebbero arrivati fino a questo punto della competizione. Conosciamo le loro qualità, ma conosciamo anche le nostre: siamo un gruppo unico e non dobbiamo porci limiti".

Un limite che ha certamente superato, invece, è quello di aver raggiunto una finale dell'Europeo di categoria, proprio come il suo mentore Francesco Totti che, nel '93 in Turchia, si arrese 1-0 alla Polonia: "Ci sentiamo spesso - racconta -. È una grandissima persona oltreché un grandissimo campione. I suoi consigli mi aiutano tantissimo ad affrontare e prevenire le criticità che possono presentarsi facendo questo sport".