Europeo Under 19, domani Slovacchia - Italia: dove vederla in tv

L’Italia ha iniziato bene il suo cammino all'Europeo Under 19, battendo di misura (2-1) la Romania nella gara d'esordio. Ora è già tempo di guardare al prossimo impegno, subito decisivo: domani alle 17,30 sfida contro i padroni di casa della Slovacchia, da vincere a tutti i costi per arrivare a pari con la Francia allo scontro diretto che, probabilmente deciderà il primo posto nel girone tra azzurri e transalpini (si giocherà venerdì prossimo). La vittoria contro i romeni poteva essere più larga, per la qualità del gioco, il dominio del campo espressi dai ragazzi di Nunziata nell’arco di tutta la partita. Un primo tempo fatto di occasioni sprecate, con gli Azzurrini sempre avanti, in pressing sull’avversario che raramente si è accostato all’area Azzurra. Il vantaggio arriva al 47’ con l’attaccante dell’ Empoli, Baldanzi, una perla; il pareggio con Andronache poco dopo e l'attaccante della Roma, Volpato, appena subentrato allo stesso Baldanzi, che regala la prima vittoria all’Italia.

Gironi

Girone A. Slovacchia, Romania, Italia, Francia

Girone B. Inghilterra, Israele, Serbia, Austria

Risultati

Slovacchia-Francia 0-5

Italia-Romania 2-1

Classifica

Francia e Italia 3

Romania, Slovacchia 0

Programma, orari e dove vedere in tv le prossime partite

Martedì 21 giugno

Slovacchia-Italia, Trnava Stadium alle 17.30 (diretta Rai Sport HD)

Romania-Francia, Dac Arena Dunajskà Streda alle 20.00

Venerdì 24 giugno

Romania-Slovacchia, Trnava Stadium alle 17.30

Francia-Italia, Dac Arena Dunajskà Streda alle 17.30 (diretta Rai Sport HD)

I convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona, Gabriele Mulazzi (Juventus), Riccardo Stivanello (Bologna), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Riccardo Turicchia (Juventus);

Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli), Marco Nasti (Milan), Cristian Volpato (Roma).