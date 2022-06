Europeo Under 19 Femminile, Italia-Francia: dove vedere la partita in tv

L'Under 19 Femminile in campo per conquistare un posto in semifinale. Domani pomeriggio, alle 15, al Bazaly Stadium di Ostrava, in Repubblica Ceca, le Azzurrine in campo contro la Francia per la partita che potrebbe essere decisiva per il passaggio del turno, dopo il ko dell'esordio contro la Spagna (1-3). Terza gara del girone domenica 3 luglio alle 17,30 contro la Repubblica Ceca (diretta RaiPlay, differita tv alle 23.15 su RaiSport).

Beatrice Beretta, di ruolo portiere, è una delle veterane dell'Under 19 Femminile, avendo esordito nella Nazionale under 16 più di cinque anni fa, nel gennaio 2017 contro la Norvegia. La sua avventura in azzurro è proseguita con una fase finale agli Europei Under 17 in Lituania, nel 2018, e nella stagione 2019-2020 ha iniziato il suo tragitto sotto la guida di Enrico Sbardella nell’Under 19, prima di subire, come tutte le sue coetanee, un brusco stop per via della pandemia: “Dal punto di vista personale – sottolinea Beretta – è stato un dispiacere, anche perché in Nazionale si possono vivere esperienze uniche, che ti permettono di viaggiare e di conoscere altre realtà: una parte della tua crescita viene ridotta”.

L'Europeo Under 19 è entrato più che mai nel vivo, con le prossime sfide dei gironi che potrebbero già essere decisive. Domani la partita contro la Francia potrebbe rappresentare un crocevia determinante sulla strada verso le semifinali. Le transalpine hanno infatti vinto all’esordio contro le padrone di casa della Repubblica Ceca, mentre le Azzurrine si sono arrese per 3-1 alla Spagna, una delle grandi favorite per la vittoria finale del torneo: per questo sarà fondamentale per l’Italia fare punti, per non lasciare prematuramente la manifestazione. “Vorrei farmi un regalo anticipato contro la Francia – sorride il portiere della Nazionale femminile Under 19 - indipendentemente se debba giocare o meno, perché quel che conta è il bene del gruppo. Dobbiamo aspettarci una gara diversa rispetto a quella affrontata contro la Spagna: le transalpine sono più fisiche, con un gioco meno di possesso. Dovremo essere brave a restare unite e rimanere concentrate per tutti i 90 minuti, perché in questi tornei al minimo errore ti puniscono”.

Europeo Under 19 Femminile, Italia - Francia: dove vederla in tv

Si gioca domani, giovedì 30 giugno, alle ore 15, allo stadio Bazaly di Ostrava, Italia-Francia, secondo match delle Azzurrine nell'Europeo Under 19 in Repubblica Ceca: la gara sarà trasmessa in tv in chiaro su Raisport