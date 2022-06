Europeo Under 19, Azzurrini in semifinale e ai Mondiali U20

L’Italia vince di misura anche la seconda partita di questo Europeo. Grazie alla vittoria della Francia contro la Romania (2-1), gli Azzurrini acquisiscono la certezza del passaggio alle semifinali e la conseguente qualificazione ai Mondiali Under 20 del prossimo anno in Indonesia. Dopo aver superato la Romania nella prima partita (2-1), è stata la volta dei padroni di casa della Slovacchia a cedere. A Trnava, lo stadio quasi riempito dal pubblico locale, la squadra di Nunziata vince 1-0 con un gol dell’attaccante del Napoli, Giuseppe Ambrosino. Due traverse per gli Azzurrini, prima con Ambrosino e poi con Miretti - lo juventino al debutto nella rassegna continentale - fino ad arrivare, poco dopo, alla rete del centravanti partenopeo e capocannoniere del campionato Primavera, vantaggio che terrà sino al termine del match. Venerdì 24 giugno, alle 17.30 (in diretta tv Rai Sport) alla Dac Arena, il big match con la Francia che deciderà il primato nel girone A. Gabriele Mulazzi, il terzino della Juventus, sarà costretto a saltare l’incontro per le due ammonizioni accumulate con la Romania e la Slovacchia.

I Gironi

Girone A. Slovacchia, Romania, Italia, Francia

Girone B. Inghilterra, Israele, Serbia, Austria

Risultati e classifica Girone A

Slovacchia-Francia 0-5

Italia-Romania 2-1

Slovacchia-Italia 0-1

Romania-Francia 1-2

Classifica

Francia, Italia 6 punti

Romania, Slovacchia 0 punti

Calendario

Venerdì 24 giugno

Romania-Slovacchia, Trnava Stadium alle 17.30

Francia-Italia, Dac Arena Dunajskà Streda alle 17.30 (diretta tv Rai Sport)