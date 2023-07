Europeo Under 19, l'Italia parte a razzo contro Malta

L’Italia parte a razzo nell'avventura dell'Europeo Under 19. Azzurrino a valanga contro i padroni di casa di Malta, in una partita sulla carta abbordabile, ma da non steccare per evitare brutte sorprese nei prossimi step verso la qualificazione alla seconda fase. Finisce 4-0 per l’Italia. Maltesi che non riescono ad arginare la manovra Azzurra, pressante, tanto da dover ricorrere alle maniere forti, causando la bellezza di quattro rigori. Un match quindi in discesa per i ragazzi di Bollini che chiudono il primo tempo con due gol di vantaggio, ambedue su rigore realizzati da N’Dour ed Esposito, e che potevano essere tre se D’Andrea non avesse fallito dagli undici metri la sua occasione. Il terzo gol all’inizio della seconda frazione, segna il riscatto di D’Andrea che con il sinistro e complice una deviazione, questa volta non sbaglia. Un atterramento in area del subentrato Turco, è stato l’episodio conclusivo: il rigore segnato da Vignato a tempo scaduto, ha portato a quattro le reti della meritata vittoria dell’Italia.

“Una vittoria meritata – ha dichiarato Bolllini al termie del match – anche se i primi 15 minuti abbiamo un po’ sofferto la pressione di Malta che teneva molto bene il campo, I ragazzi sono poi entrati in partita ed hanno concesso poco ai loro avversari, Tanti i rigori, quattro, frutto comunque del nostro gioco che non ha dato requie ai maltesi. La cosa fondamentale ora è cercare di recuperare al meglio la condizione fisica che, per i diversi impegni sostenuti dai ragazzi, non è ancora troppo uniforme, Sono molto contento dell’approccio e del temperamento dei miei giocatori, considerando che questa è stata la prima gara dopo tanto tempo che non giocavano insieme”.

Il prossimo avversario, di ben altra levatura, sarà il Portogallo (giovedì 6 luglio, diretta Rai Sport), oggi vittorioso contro la Polonia con le due reti di Bras e Hugo Felix, fratello minore di Joao. Domani le due partite del gruppo B (Islanda, Grecia, Norvegia e Spagna): Norvegia-Grecia, alle 13 e Islanda-Spagna alle 16.15.

Malta-Italia 0-4: il tabellino

Marcatori: N’Dour (R) 19’, Esposito (R) 32’, D’Andrea 47’, Vignato (R) 93’

MALTA (4-4-2) : Sacco; Borg A., Micallef (C), Xerri, Ellul (71' Hili); Scicluna D. (85' Borg B.), Vassallo [C], Caruana (59' Letherby), Scicluna L.; Tuma (59' Cross), Bridgman (46' Viviani).

A disp. Camilleri (GK), Buhagiar, Farrugia, Gatt. All. Tozé Mendes.

ITALIA (4-3-3) : Mastrantonio; Kayode, Dellavalle L., Regonesi (85' Dellavalle A.), Missori (C); Lipani (76' Pisilli), Amatucci, Ndour; D'Andrea (64' Vignato), Esposito (76' Turco), Koleosho (76' Hasa).

A disp. Palmisani (GK), Bozzolan. All. Bollini.

Arbitro, Yigal Frid (ISR).