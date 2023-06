Europeo Under 21, esordio amaro e tante polemiche per l'Italia contro la Francia

L'Europeo Under 21 dell'Italia inizia nel peggiore dei modi. Non solo la Francia batte 2-1 gli Azzurrini nel secondo match del Gruppo D (e aggancia la Svizzera in testa alla classifica), ma sono gli errori grossolani dell'arbitro, che in questa competizione - chissà perché - non può contare sull'aiuto del Var e della Goal Line Technology, a far imbufalire la truppa italiana. Tanto che anche un uomo di calcio pacato e rispettoso come il ct Nicolato, a fine partita, si è lasciato andare: "Incredibile che si giochi una competizione del genere senza l'aiuto della tecnologia". Il signor Lindhout e i suoi assistenti incappano nella classica serataccia: non vedono un mani in area francese, rigore sacrosanto per l'Italia, poi fanno giocare i transalpini dopo un fallaccio a metà campo e dall'azione nasce il gol partita. Nel finale, l'Italia segna il pari con Bellanova, la palla varca la linea chiaramente, ma il gol non viene convalidato. Il disastro è servito.

Occhio, però, a non guardare bene a fondo a quello che ha datto il campo: la nostra Nazionale Under 21 ha tanti buoni giocatori, ma è compassata, spesso superficiale. Il gol del 2 a 1 della Francia lo dimostra: Udogie, uno dei migliori, sonnecchian in area e regala a Barcola la palla della vittoria. L'esterno dell'Udinese, tanto fondamentale in fase di spinta, diventa un obiettivo sensibile nella fase difensiva. E la squadra non lo aiuta. Restano le certezze: Tonali, cervello e cuore, Carnesecchi, futuro da top tra i pali azzurri e in serie A. Gli altri devono crescere, e anche in fretta. Bellanova, ad esempio, mette cross pregiati, ma si limita nella spinta, non salta quasi l'uomo e in fase difensiva ha ancora grossi limiti. Cancellieri entra nel finale e calcia altissimo la palla del pari ad un metro dalla porta vuota. Ci vorrà più cattiveria per andare lontano in questo Europeo e per diventare protagonisti nel grande calcio.

Ora smaltire la rabbia per una sconfitta che alla fine risulta ingiusta e pensare alla prossima. Domenica, alle 18 italiane, c'è già una partita da dentro o fuori, contro la Svizzera, che ha esordito piegando la Norvegia. L'Italia può solo vincere per restare agganciata all'obiettivo qualificazione.

FRANCIA-ITALIA 2-1: il tabellino

MARCATORI: 23’ Kalimuendo (F), 35’ Pellegri (I), 62’ Barcola (F).

FRANCIA (4-3-3): Chevalier; Kalulu, Badé, Lukeba, Nkounkou; Thuram (64’ Cherki), Caqueret, Koné (84’ Simakan); Barcola (64’ Olise), Kalimuendo (78’ Wahi), Gouiri (79’ Adli). All. Sylvain Ripoll.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola (76’ Cancellieri), Scalvini; Bellanova, Ricci (88’ Colombo), Rovella (75’ Miretti), Tonali, Udogie (88’ Parisi); Pellegri, Cambiaghi (46’ Gnonto). All. Paolo Nicolato.

ARBITRO: Lindhout (Paesi Bassi).

NOTE: ammoniti Nkounkou (F), Scalvini (I), Adli (F), Gnonto (I). Espulso Badé (F).