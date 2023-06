Europeo Under 21, Italia - Svizzera: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La seconda partita dell’Europeo rappresenta già un crocevia per la Nazionale Under 21, che dopo il ko all’esordio con la Francia affronterà la Svizzera (ore 18 italiane, arbitra lo svedese Mohammed Al-Hakim) sapendo di non potersi permettere un altro passo falso. Se una sconfitta sancirebbe di fatto l’eliminazione, anche un pareggio rischierebbe seriamente di precludere l’accesso ai quarti di finale e di conseguenza ai tre posti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Ci aspetta una gara complessa contro un’avversaria forte – avverte il tecnico Nicolato – ma siamo sereni perché abbiamo fatto un grande lavoro. Abbiamo l’esperienza sufficiente per capire che a volte non basta, ma abbiamo anche la consapevolezza che non avremo rimpianti perché noi dello staff, i giocatori, e tutta la parte dirigenziale stiamo dando veramente il massimo. Ci teniamo molto e speriamo che le cose vadano lisce”.

Rispetto al match con la Francia ci saranno delle novità, non solo nell’undici titolare ma anche per quel che riguarda il piano di gara: “Faremo sicuramente dei cambi, non perché siamo insoddisfatti di chi ha giocato, anzi, ma perché le partite sono ravvicinate e abbiamo una rosa ampia, con dei ragazzi che meritano tutti di giocare. Avremo di fronte un avversario diverso e quindi saremo diversi anche noi. Le partite vanno affrontate sulla base dei nostri giocatori e di quelli degli altri e quindi cambieremo strategia”.

Vittoriosa 2-1 in rimonta nel primo incontro con la Norvegia, la Svizzera è una squadra giovane ma matura, con 6/7 elementi che hanno già assaporato la convocazione in nazionale maggiore. Qualificatasi all’Europeo come migliore seconda nel Gruppo E alle spalle dei Paesi Bassi, nei 14 confronti con l’Italia a livello di Under 21 ne ha vinto uno solo, l’amichevole disputata vent’anni fa a Neuchatel. Per il resto 6 successi dell’Italia e 7 pareggi, un bilancio molto favorevole ma che non toglie niente alle insidie di una sfida da dentro o fuori: “E’ una squadra completa e pericolosa – sottolinea Nicolato – che ha fatto molti punti nelle qualificazioni e che anche nelle amichevoli ha dimostrato di potersela giocare con tutti. A questi livelli non puoi pensare di trovare gente che non sa giocare”.

Calendario, risultati e classifica del Gruppo D

Prima giornata

Norvegia-Svizzera 1-2

Francia-ITALIA 2-1

Classifica: Svizzera e Francia 3 punti, ITALIA e Norvegia 0

Seconda giornata (oggi, domenica 25 giugno)

Ore 19 locali (18 italiane): Svizzera-ITALIA (Cluj Arena, Cluj-Napoca, diretta tv in chiaro su Rai 2)

Ore 21.45 locali (20.45 italiane): Norvegia-Francia (Constantin Radulescu Stadium, Cluj-Napoca)

Terza giornata (mercoledì 28 giugno)

Ore 21.45 locali (20.45 italiane): Svizzera-Francia (Constantin Radulescu Stadium, Cluj-Napoca)

Ore 21.45 locali (20.45 italiane): ITALIA-Norvegia (Cluj Arena, Cluj-Napoca)