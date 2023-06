Il ritorno di Eusebio Di Francesco

Il Frosinone ha scelto Eusebio Di Francesco per sostituire Grosso. Sarà lui l'allenatore della neopromossa che dopo aver vinto il campionato di Serie B, affronterà il massimo campionato per cercare di mantenere la categoria. L'ex mister della Roma, tra le altre, arriva così nella formazione gialloblu battendo la concorrenza di Davide Nicola, Fabio Pecchia e Roberta D'Aversa, un attestato di stima da parte del presidente Stirpe che ripesca il tecnico in un periodo moto delicato della sua carriera.

La parabola di Eusebio Di Francesco è stata incredibilmente rapida sia quando si è trattato di salire verso il gotha del calcio italiano, sia quando le cose sono andate male e la discesa è stata, quasi inspiegabilmente, ripidissima. Dal 2012 in poi è stato l'astro nascente delle panchine italiane con la storica prima promozione in A del Sassuolo, trascinato poi perfino in Europa con una gioco bello, divertente, il lancio di tanti giovani e un progetto che si è prolungato per tre anni, non poco vista la capacità del calcio italiano di fagocitare tecnici uno via l'altro.

Dopo i miracoli in neroverde ecco la grande occasione: la Roma con cui in campo Eusebio aveva vinto lo Scudetto dei primi anni 2000. Doveva essere il punto di partenza di una carriera super e invece è stato l'inizio della discesa, non tanto nella Capitale, dove al primo anno chiude terzo il campionato e nel secondo regala all'Olimpico le magiche notti Champions con l'approdo in semifinale dopo la rimontona con il Barcellona e il miracolo sfiorato con il Liverpool, ma negli anni successivi.

La sua avventura nella Capitale finisce dopo un derby malamente perso, ma Di Francesco resta comunque un allenatore sulla breccia dell'onda, o almeno così la pensano tutti. Non sarà così perché dal 2019 in poi Di Francesco sembra perdere il suo tocco magico, alla Samp dura solo sette partite, con tre punti conquistati e l'ultimo posto in classifica, al Cagliari gli concedono sette mesi in cui vince solo tre volte e non trova i tre punti per sedici gare di fila, l'avventura a Verona dura il tempo di un sospiro perché il 14 settembre, dopo appena tre giornate, viene esonerato. Ora c'è l'occasione Frosinone con un progetto molto probabilmente giovane e italiano, che ricorda quello del primo Sassuolo di DiFra, chissà che non possa essere quello giusto per ritornare l'allenatore corteggiato da tutti appena dieci anni fa.