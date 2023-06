Chi è Evangelos Marinakis, il possibile erede di Berlusconi alla guida del Monza

La morte di Silvio Berlusconi, scomparso nella mattina di lunedì 12 giugno, avrà ovviamente ripercussioni anche per quanto riguarda il Monza, club che il leader di Forza Italia aveva rilevato nel 2018 portandolo dalla serie C alla serie A. A prendere la guida del club, come anticipato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere il magnate greco Evangelos Marinakis: la trattativa, già avviata da qualche mese, dovrebbe infatti essere stata chiusa nei giorni scorsi.

Chi è Evangelos Marinakis

Evangelos Marinakis, imprenditore greco di 55 anni, è armatore ed editore. Possiede una delle flotte mercantili più grandi del mondo, ereditata dal padre, e tv, radio e giornali. È inoltre impegnato anche in politica: posizionato nel centrodestra, è stato rieletto membro del consiglio comunale del Pireo. Da sempre appassionato di calcio, è già proprietario dell'Olympiacos in Grecia e del Nottingham Forest in Inghilterra, club, quest'ultimo, acquistato nel 2017 e portato dalla Championship alla Premier League. Sotto la sua gestione l'Olympiacos ha piazzato colpi di spessore, come gli arrivi di Marcelo e James Rodriguez, mentre con il Nottingham Forest ha chiuso le operazioni che hanno portato all'arrivo in Inghilterra, tra gli altri, di Keylor Navas, Renan Lodi e Remo Freuler.

Dal 2018 al 2022 ha lavorato a stretto contatto con Lina Souloukou, nuova Ceo della Roma, e Francois Modesto, diventato lo scorso anno nuovo direttore dell'area tecnica del Monza. Sul suo passato, tuttavia, anche qualche ombra, come il coinvolgimento in un'inchiesta da parte della Federazione greca su alcune partite truccate e calcioscommese.