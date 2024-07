L'ex bandiera del Frosinone si ritira dal calcio giocato

L'ex bandiera del Frosinone e miglior marcatore di tutti i tempi si ritira dal calcio giocato. L'annuncio vero e proprio non c'è stato, ma il comunicato della Cremonese, sua ultima squadra, è più di un indizio in tal senso. Il comunicato: "Daniel Ciofani inizierà presto un nuovo percorso all’interno della società U.S. Cremonese. Il suo ruolo sarà ufficializzato nelle prossime...