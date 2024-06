Mazzarri torna in panchina, l'ex Napoli riparte dall'estero

Walter Mazzarri torna in panchina. Reduce dalla seconda avventura con il Napoli, durata 17 partite per un bilancio di 6 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, il tecnico di San Vincenzo riparte dall’estero. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Persepolis Football Club, squadra del campionato iraniano, sta definendo la trattativa per l’allenatore italiano...