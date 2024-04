Chi è Ezequiel Fernández, play argentino scuola Boca Juniors seguito dalla Fiorentina

Dalla Toscana all’Argentina, quello che lega il club viola alla realtà calcistica albiceleste sembra essere un filo destinato ad ispessirsi. A rappresentare la nazione sudamericana ci sono già i vari Martinez Quarta, Beltran e Nico Gonzalez, elementi che si sono ritagliati un ruolo di primo piano nella rosa di mister Italiano, senza dimenticare quell’Infantino sparito dai radar ma che rappresenta un investimento da riscuotere nel medio periodo. Ma la colonia potrebbe, nelle prossime settimane, ulteriormente allargarsi, considerando le voci di corridoio che danno la Fiorentina sulle tracce di Ezequiel Fernández, ventiduenne centrocampista punto di forza della nazionale Under 23 del suo paese e capace anche di ritagliarsi un ruolo di primo piano nel Boca Juniors.

Nome tutt’altro che nuovo, quello di “Equi” (come viene soprannominato), non solo perché anche il Milan aveva mostrato interesse nei suoi confronti, così come quel Benfica che ha fatto dello scouting la punta di diamante della sua attività. Ad appena dieci anni era infatti entrato a far parte del Cefar, un succursale argentina della cantera blaugrana, nata allo scopo di monitorare la crescita di alcuni talenti in erba agevolandone poi il salto nel vecchio continente nel vivaio di uno dei club più prestigiosi al Mondo. Da qui, il passaggio al settore giovanile del Boca Juniors, nel quale ha compiuto la naturale trafila fino a mettersi in luce nella selezione Under 17 del suo paese, con la quale ha anche disputato nel 2019 i campionati mondiali.

Grande estimatore di Riquelme, l’esordio in prima squadra arriva l'8 maggio 2021, in occasione dell'incontro della Copa de la Liga Profesional perso per 1-0 dal Boca, contro il Patronato, due mesi e mezzo più tardi debutta anche in Primera División, disputando l'incontro pareggiato per 0-0 contro il Banfield. Un anno a farsi le ossa nel Tigre – dove ha avuto Retegui come compagno di squadra – quindi il ritorno nella sponda blu e oro di Buenos Aires, dove ha avuto tempo di sfruttare il suo mancino estremamente educato al centro di una mediana che lo vede principalmente ricoprire il ruolo di play. Seppur non molto dotato fisicamente con i suoi 170 centimetri di altezza, le sue geometrie e la sua visione di gioco hanno particolarmente colpito sia la dirigenza del Boca che il ct dell’Under 23 Mascherano, che lo ha più volte incaricato di prendere in mano le redini del centrocampo dell’Albiceleste.

Doti che hanno portato il club a blindarlo un mese fa con un contratto fino al 2028, corredato da una clausola rescissoria pari a circa 20 milioni di euro. Più o meno la stessa cifra che servirebbe alla Fiorentina per riscattare Arthur, il doppio di quella necessaria per tenersi un Maxime Lopez che non ha troppo convinto. Ed in considerazione del fatto che anche Duncan potrebbe fare le valigie – vista l’imminente scadenza del contratto – su Fernández la società viola è pronta a fare un’opportuna riflessione. Su un giocatore già avanti di quel tanto che basta per non essere considerato una scommessa, ma per cui si richiederà pazienza prima di poter essere levato al rango di certezza.