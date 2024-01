FA CUP, Arsenal-Liverpool: dove vederla in diretta tv e streaming

Terzo turno con big match per la FA CUP. Domenica alle 17,30 si affrontano l'Arsenal, la squadra che più volte ha vinto la competizione, e il Liverpool primo in Premier League e tornato ai massimi livelli dopo la difficile stagione passata. La classica del calcio inglese sarà partita "secca", chi vince passa, chi perde esce di scena, in caso di pareggio la gara si rigiocherà.

Arsenal-Liverpool, le scelte di Arteta

I padroni di casa non potranno contare su Tomiyasu, convocato per la Coppa d'Asia, e su Elneny, impegnato in Coppa d'Africa, Fuori dai giochi anche Thomas Partey, Timber e Vieira. Alte le probabilità di vedere scalare in mediana Havertz alle spalle del terzetto offensivo Saka, Jesus e Martinelli. Per il resto dentro tutti i titolari con l'ex Spezia Kiwior spostato a sinistra in difesa.

Arsenal-Liverpool, le scelte di Klopp

Lunghissima la lista degli assenti del Liverpool che non potrà contare su Salah, convocato per la Coppa d'Africa, e sugli infortunati Doak, Tsimikas, Thiago, Bajcetic, Robertson, Matip e Szoboslai. Scelte quasi obbligate quindi per Klopp con Jota, Gakpo e Diaz in attacco e l'inseriemto di Gravenberch a centrocampo. In difesa a sinistra scala Gomez con Konate e Van Dijk centrali.

Arsenal-Liverpool, probabili formazioni

Arsenal (4-3-3) Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Jesus, Martinelli

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Gomez; Jones, Mac Allister, Gravenberch; Jota, Gakpo, Diaz

Arsenal-Liverpool di FA Cup in diretta tv e streaming

La supersfida di FA CUP tra Arsenal e Liverpool sarà trasmessa in Italia solamente da DAZN in diretta streaming sul sito e sulla App ufficiale. La teelcronaca sarà a cura di Alberto Santi.