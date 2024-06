Chi è Fabian Hürzeler, “mister prodigio” che sostituirà De Zerbi al Brighton

In principio fu Julian Nagelsmann, attuale commissario tecnico della nazionale tedesca, che ad appena 28 anni si ritrovò a guidare l’Hoffenheim – squadra di Bundesliga – prima di spiccare il volo ed assumere incarichi decisamente più importanti. Alla resa dei conti, quella scelta ha fatto da apripista ad un nuovo corso, che porta le società a sposare la linea verde non solo sul rettangolo di gioco, ma anche in panchina. Tendenza apprezzabile soprattutto nella vicina Germania, dove a salire alla ribalta è stato “herr” Fabian Hürzeler, 31 anni compiuti lo scorso febbraio, capace di riportare il St.Pauli in Bundesliga dopo tredici anni di purgatorio nella Zweite vinta grazie ad una memorabile cavalcata.

Qualcosa di Hürzeler capace di intrigare era già emerso, visto che ad appena 25 anni la federazione lo aveva già inserito nello staff delle selezioni giovanili piazzandolo prima nell’Under 20 e successivamente nell’Under 18. Un’esperienza oltremodo formativa, che gli ha poi permesso di assumere l’incarico di vice allenatore proprio del St.Pauli, incarico ricoperto mettendosi al fianco di Timo Schultz. La svolta arriva a dicembre del 2022, quando viene dapprima nominato tecnico ad interim, quindi promosso a tutti gli effetti alla guida della prima squadra. La rimonta dei “Corsari” ha del prodigioso, arrivano la bellezza di 41 punti in 17 gare che si traducono in un quinto posto finale che certifica la bontà della decisione presa.

Il capolavoro arriva nella stagione appena conclusa, in cui il St. Pauli imprime subito un ritmo pazzesco alla lotta per il vertice con undici vittorie e nove pareggi nelle prime venti uscite. La prima sconfitta prenderà forma in trasferta contro il Magdeburg ad una manciata di giorni dall’uscita – ai calci di rigore – dalla coppa nazionale per mano del Fortuna Düsseldorf. Ma non intaccherà la marcia dei Kiezkicker, i quali continueranno fino alla fine della stagione ad oscillare in piena zona promozione (tra la prima e la seconda piazza) finendo con il vincere il campionato, risultando la miglior difesa del torneo ed accumulando 69 punti buoni per mettere in riga Holstein Kiel e proprio il Düsseldorf.

Il suo rinnovo di contratto, lungamente trattato, aveva tenuto con il fiato sospeso durante l’inverno società e tifoseria, la quale più volte aveva intonato cori allo stadio “spingendolo” a firmare e continuare la sua avventura in Germania. Hürzeler lo ha fatto, ma non basterà a trattenerlo: c’è il richiamo della Premier League, per quella che sarebbe la sua prima avventura lontano dalla nazione di appartenenza. Il Brighton ha individuato lui come successore di De Zerbi, e la sensazione è che l’affare si chiuderà a breve. Per “mister prodigio” comincerà una nuova sfida: dimostrare che il protocollo Germania, rappresentato da lanciare tecnici giovani e vincenti, può essere applicato anche altrove.