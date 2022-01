Fabio Cannavaro vicino alla panchina della Polonia

Per la prima volta Fabio Cannavaro, ex Comissario Tercnico della Cina, potrebbe allenare una squadra europea. Il tecnico italiano ha incontrato nelle scorse ore i dirigenti della Polonia che lo vorrebbero come sostituto di Paulo Sousa. Il portoghese ha infatti lasciato la panchina per allenare in Brasile proprio a pochi mesi dallo scontro per i playoff che valgono i Mondiali in cui i polacchi sfideranno la Russia. La Federazione si è risentita e non poco del comportamento del lusitano, ma si è trovata costretta a trovare un sostituto in fretta e furia.

Fabio Cannavaro nuovo allenatore della Polonia

Come detto l’ex difensore della Nazionale Italiana campione del mondo del 2006, ha già incontrato i vertici della federazione della Polonia e la trattativa sembra essere a buon punto. Sul piatto ci sarebbe un contratto biennale, ma l’allenatore non avrebbe ancora sciolto le riserve. Le gare contro la Russia si disputeranno infatti a marzo, molto vicino nel tempo, un banco di prova subito importante per un tecnico che avrebbe solo due mesi per preparare le gare, tra l’altro incontrando pochissime volte i giocatori.

Non è ancora tutto fatto, ma in Polonia ci credono e Cannavaro ascolta con grande interesse l’offerta. Curioso che l’alternativa sia Andre Pirlo, altro grande protagonista dell’Italia del 2006 in Germania. L’ex guida della Juventus è nella lista del post Paulo Sousa da qualche tempo, ma al momento sembra essere stato scavalcato dall’ex compagno in azzurro. Se gli italiani alla fine dovessero dire no, la Federazione avrebbe individuato altri tre profili tra i tecnici polacchi, ma sono tutte seconde scelte, la prima è Fabio Cannavaro, uno che di Mondiali se ne intende e che se dovesse accettare siederebbe sulla panchina proprio per andare a conquistare un posto in Qatar.