Cannavaro, ipotesi Premier per sostituire Rafa Benitez all'Everton

Torna a materializzarsi per Fabio Cannavaro la prospettiva di una panchina nel vecchio continente. Dopo l’abboccamento con la Federcalcio polacca e l’ipotesi di suo incarico in qualità di commissario tecnico delle “Aquile Bianche”, per l’ex capitano della nazionale italiana potrebbe arrivare una prestigiosa chiamata dalla Premier League, ovvero quella dell’Everton dopo il divorzio maturato tra il club domiciliato a Liverpool e Rafa Benitez. Il nome di Cannavaro è infatti nella rosa dei papabili per sostituire Duncan Ferguson, nominato manager ad interim dei “Toffees” dopo l’esonero dell’allenatore iberico.

Per il mister napoletano, ritiratosi dal calcio giocato nell’estate del 2011, quella in Inghilterra sarebbe la prima esperienza come tecnico in Europa, dopo gli anni trascorsi in Cina e la breve parentesi al Al-Nassr (durata pochi mesi) nella Saudi Professional League, massimo livello del calcio saudita. Nella Chinese Super League, Cannavaro ha conquistato uno scudetto ed una Coppa di Cina alla guida del Guangzhou nel 2019, oltre a due secondi posti, mentre nel 2016 ha condotto il Tianjin Quanjian dalla serie cadetta al massimo campionato cinese concludendo la stagione successiva sul gradino più basso del podio. Di breve durata, invece, la sua avventura alla guida delle Nazionale della Cina, conclusa dopo un mese e mezzo e due sconfitte in altrettante amichevoli.

Il nome di Cannavaro non è però il solo appuntato sui taccuini dell’Everton, che aveva in primis rivolto le sue attenzioni al c.t. del Belgio, Roberto Martinez. Per l’allenatore italiano la concorrenza è costituita dall’attuale tecnico del Derby County, Wayne Rooney, e da chi – curiosamente - sulla panchina dei Rams ha cominciato la sua carriera di mister, ovvero Frank Lampard, poi finito su quella del Chelsea e successivamente sollevato dall’incarico ad inizio 2021. Cannavaro non ha mai nascosto il desiderio di mettersi alla prova in Premier, come peraltro riportato dai tabloid che hanno ripreso una sua intervista del 2020 in cui manifestava il suo personale apprezzamento per l’atmosfera e la cultura che caratterizzano il calcio britannico.

Eppure, la sua “nomination” è stata accolta in maniera tiepida, per usare un eufemismo, da una parte di tifosi che non ha mancato di esternare perplessità nei confronti di un tecnico evidentemente senza esperienza in un torneo complesso come la serie A inglese, in cui i Toffees stanno faticando oltremodo. Tutto, a quanto sembra si deciderà nelle prossime ore. I primi colloqui sono stati definiti positivi: basteranno a convincere Farhad Moshiri, proprietario del club ed a diventare così il secondo italiano – dopo Carlo Ancelotti – a sedersi sulla calda panchina di Goodison Park?