Grosso torna in panchina: dalla serie B alla Ligue1

Fabio Grosso sta per tornare in panchina. Il tecnico pescarese, campione del mondo azzurro, nelle prossime ore dovrebbe prendere posto sulla panchina del Lione, in Ligue1, in Francia. Sarà l’ex calciatore del Chieti il successore di Laurent Blanc, secondo quanto riportato da L’Equipe.

Dopo aver riportato il Frosinone in serie A, guadagnando la promozione con tre giornate di anticipo e portando i ciociari a vincere il campionato di serie B, Grosso è ora pronto a riprendere la carriera da allenatore in Francia.

A Lione conoscono bene Fabio Grosso: nell’estate del 2007 si trasferì proprio nel club transalpino dall’Inter, giocando nel corso delle due stagioni successive 52 partite (con 2 gol). Chiusa poi la carriera da calciatore alla Juventus, dopo le panchine alla guida della Primavera bianconera e le esperienze con Bari, Verona, Brescia, Sion e, da ultimo, Frosinone, per l’ex laterale azzurro arriva ora la grande occasione per rilanciarsi a livello internazionale.

Non sono ancora chiari i dettagli dell’accordo, ma per L’Equipe non ci sono dubbi: la decisione è stata presa.