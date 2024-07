Calcio femminile in lutto, addio a Fabio Melillo

C'è un intero movimento in lutto oggi dopo la scomparsa a 58 anni di Fabio Melillo. L'allenatore della Ternana femminile se na va dopo aver combattuto contro una grave malattia, che non lo ha comunque fermato nel suo percorso nel calcio femminile. Sì perché è stato uno dei primi a credere che il pallone in rosa fosse un movimento importante e lo ha dimostrato partendo dalle giovani della Res Roma, con cui ha conquistato tre scudetti Primavera, lanciando tante ragazze arrivate fino alla Nazionale.

Poi il calcio femminile è cresciuto e lui anche andando a sedersi sulla prestigiosa panchina della Roma. Nell'ultima stagione ha allenato in Serie B la Ternana portandola a giocarsi anche la promozione contro big come la Lazio. Oggi se ne va una figura molto importante del calcio femminile e a ricordarlo è anche il presidente della FIGC Gravina: "Fabio Melillo è stato uno dei primi a credere nel movimento calcistico femminile italiano. Il suo straordinario palmares a livello giovanile è la testimonianza di un lavoro eccezionale, come eccezionale è stata soprattutto la dimostrazione di amore per il suo lavoro data alla squadra e a tutti noi nel voler portare a termine la stagione nonostante le complicazioni dovute al suo stato di salute. Tutto il calcio italiano si stringe attorno alla famiglia di Fabio e alla Ternana Women".