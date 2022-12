Fabio Quagliarella, l'infortunio è grave: carriera a rischio

Fabio Quagliarella tiene in ansia la Sampdoria. L'attaccante di 39 anni ieri si è infortunato ad un ginocchio durante un allenamento nel ritiro turco dei blucerchiati, le sensazioni sono state subito negative e oggi gli esami non regalano buone notizie. "Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il capitano hanno evidenziato una lesione legamentosa del ginocchio sinistro che verrà valutata nelle prossime ore a Genova dal consulente ortopedico del club" questo il comunicato del club quindi oltre alla distorsione potrebbero esserci problemi ad un legamento, questo significherebbe stagione conclusa e non solo.

Infortunio Fabio Quagliarella, le ultime notizie

Il bomber e capitano della Sampdoria sta rientrando in Italia, non parteciperà quindi al resto del ritiro blucerchiato, e proverà a capire quanto dovrà stare fuori. Se i tempi saranno lunghi, come sembra, potrebbe essersi concluso non solo il suo campionato ma anche la sua carriera. A 39 anni non è più titolare della Sampdoria, ma è una parte fondamentale dello spogliatoio e quando è entrato in campo no ha mai mollato un centimetro cercando di dare il buon esempio in una stagione difficilissima per i genovesi.

Lo stop di questi giorni potrebbe così costare carissimo alla Samp e ad uno dei giocatori più longevi e prolifici del nostro calcio. Con 181 gol in Serie A, Fabio Quagliarella è infatti quattordicesimo nella classifica all time del massimo campionato italiano, secondo dietro ad Immobile tra i giocatori ancora in attività.