Fagioli, quanto sarà lunga la squalifica per il caso scommesse

Nicolò Fagioli lo ha ammesso: ha scommesso anche sul calcio. Il centrocampista della Juventus, il cui nome è stato il primo a finire nel mirino della Procura di Torino nel nuovo filone d'indagine che ha scosso il mondo del calcio, ha ammesso agli inquirenti le proprie responsabilità, decidendo di collaborare in maniera attiva fornendo tutte le informazioni in suo possesso. Una mossa che potrebbe permettere al bianconero di ridurre in modo considerevole la durata dell'inevitabile squalifica, che, da regolamento, si attesta ad almeno tre anni.

L'inchiesta

Fagioli sarebbe finito nel mirino della Procura già a partire dallo scorso 23 maggio, quando gli inquirenti gli chiesero delucidazioni su un incontro avuto dal giocatore a Torino con un uomo attenzionato nell'ambito dell'inchiesta sulle scommesse sui siti illegali. Il bianconero, già in quell'occasione, ammise le sue responsabilità, dichiarando di aver scommesso anche sul calcio e consegnando agli inquirenti i dispositivi elettronici in suo possesso. Fagioli, poi, avvisò della situazione anche la Juventus.

La squalifica

Il centrocampista, adesso, seguirà la linea del patteggiamento e ciò gli consentirà di usufruire di una riduzione della squalifica del 50%. Come stabilito dall'articolo 126 del Codice di Giustizia sportiva, Fagioli potrebbe poi avere un ulteriore sconto per aver collaborato nelle indagini. I legali del calciatore punterebbero quindi ad uno stop inferiore ai 12 mesi, mentre la Procura non vorrebbe scendere al di sotto di un anno. Per il calciatore, in ogni caso, la stagione 2023/2024 può considerarsi già conclusa.