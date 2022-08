Fair Play Finanziario, sanzioni per Inter, Roma e Juventus

Nei prossimi giorni il Fair Play Finanzio tornerà ad abbattersi sui club del calcio europeo. Secondo le rivelazioni di oggi del Times saranno venti le società colpite dai provvedimenti e tra queste ci saranno anche tre italiane.

Le sanzioni del Fair Play Finanziario a Inter, Juventus e Roma

Sempre secondo quanto scritto dal quotidiano inglese ad essere sanzionate saranno Inter, Roma e Juventus per aver violato i molti paletti imposti dalla UEFA. In particolare i nerazzurri e i giallorossi dovrebbero essere colpiti con una multa e alcune limitazioni per le prossime sessioni di mercato. Nulla è ancora certo e le negoziazioni degli ultimi mesi tra le parti dovrebbero aver limitato i provvedimenti per le due società di Serie A.

Diversa invece la situazione della Juventus che è in rotta con la UEFA da quando è stata tra le principali sostenitrici della Superlega. I bianconeri non hanno voluto sedersi al tavolo delle trattative per le sanzioni del Fair Play Finanziario e per questo il Times ritiene che potrebbe arrivare qualche provvedimento più pesante, anche se non cita quale potrebbe essere.

Anche le big europee nel mirino del Fair Play Finanziario

Non solo le italiane sono nel mirino della UEFA. Sanzioni starebbero per arrivare anche altri club che avrebbero violato le regole imposte dalla UEFA. Tra queste ci sarebbe il Barcellona, che come la Juventus non ha voluto negoziare, e anzi secondo i media spagnoli sarebbe pronto alla battaglia legale nel caso arrivassero dei provvedimenti.

Sanzioni in arrivo anche per la francesi PSG e Olympique Marsiglia, in questo momento i due migliori club della Ligue 1 con i parigini che puntano, come sempre, ad andare a vincere la Champions League. Problemi anche in Inghilterra in particolare per l'Arsenal, anche i gunners avrebbero violato le regole secondo il Times.